[오늘의신상]집에서 매장 치킨을…'오즈키친 골드 후라이드치킨' 출시

오뚜기 오뚜기 close 증권정보 007310 KOSPI 현재가 358,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 362,500 2026.03.27 개장전(20분지연) 관련기사 함영준 오뚜기 회장, 사내이사 재선임…"불확실성에도 제품 경쟁력 강화" "포켓몬빵부터 라면까지 싹 내린대"…다음달 1일부터 바뀌는 가격표 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? 전 종목 시세 보기 가 치킨 간편식 신제품 '오즈키친 골든 후라이드치킨'을 출시했다고 27일 밝혔다.

'오즈키친 골든 후라이드치킨'은 물결무늬 튀김옷을 입혀 바삭한 식감을 구현한 것이 특징이다. 순살 닭다리살을 사용해 식감과 육즙을 살렸다. 전자레인지나 에어프라이어로 손쉽게 조리할 수 있는 제품이다.

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오뚜기 관계자는 "외식에 대한 부담이 커지는 상황에서, 치킨 전문점의 맛을 집에서도 간편하게 즐길 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 맛과 품질, 편의성을 고루 갖춘 다양한 간편식을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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