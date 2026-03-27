경기 안산시(시장 이민근)는 지난 26일 생존수영 교육의 안정적 운영과 사계절 가족여가시설 확충을 위해 조성한 '생존누리수영장' 개관식을 개최하고 본격 운영에 들어간다고 27일 밝혔다.

안산시(시장 이민근)가 지난 26일 생존수영 교육의 안정적 운영과 사계절 가족여가시설 확충을 위해 조성한 '생존누리수영장' 개관식을 개최하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 개관식은 이민근 안산시장을 비롯해 시 관계자와 지역 주민 100여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

생존누리수영장은 기존 야외수영장을 활용해 조성된 시설로, 비정형의 넓은 공간을 효율적으로 활용할 수 있도록 에어돔 구조를 도입한 것이 특징이다. 에어돔 내부에는 경영풀과 성인풀, 유아풀은 물론 파도풀까지 갖춰 사계절 이용 가능한 복합 수영 공간으로 조성됐다.

이번 사업에는 총 217억 원이 투입됐으며, 2020년 확보한 경기도 특별조정교부금 10억원과 2021년 경기First 정책공모사업 우수상으로 확보한 60억 원 등이 포함됐다. 시는 2021년 9월 공사를 시작해 2024년 7월, 8143㎡ 규모의 에어돔과 1712㎡ 규모의 관리동 조성을 마무리했다.

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안산시는 이번 개관을 계기로 초등학생을 대상으로 체계적인 생존수영 교육을 운영해 해상재난 대응 역량을 강화할 계획이다. 아울러 온 가족이 함께 즐길 수 있는 물놀이 공간을 제공해 시민들에게 새로운 여가 환경을 제공할 방침이다.

이민근 안산시장이 지난 26일 생존수영 교육의 안정적 운영과 사계절 가족여가시설 확충을 위해 조성한 '생존누리수영장' 개관식에서 인사말을 하고 있다. 안산시 제공 원본보기 아이콘

이민근 안산시장은 "생존누리수영장은 체계적인 생존수영 교육은 물론, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 안전하고 쾌적한 시민 여가 공간이 될 것"이라며 "시민들이 자부심을 느낄 수 있는 지역의 새로운 랜드마크로 만들어 가겠다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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