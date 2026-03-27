모바일로 신고·결제·수거 확인

기존 방식도 병행

서울 강북구가 다음 달 1일부터 대형생활폐기물 간편배출 모바일 서비스 '빼기'를 도입한다.

강북구청 전경. 강북구 제공. AD 원본보기 아이콘

기존에는 동 주민센터 방문이나 구청 홈페이지 신고 후 신고필증을 출력·부착해야 해 절차가 번거로웠다. '빼기' 앱을 이용하면 폐기 품목과 배출 위치를 입력하는 것만으로 수수료가 자동 산정되고, 모바일 결제로 신고가 완료된다. 생성된 배출번호를 폐기물에 기재하면 별도 스티커 없이 처리된다.

부가 서비스도 함께 운영된다. 상태가 양호한 가구류는 중고업체와 연계해 재판매를 지원한다. 1인 가구·고령 가구를 위해 전문 인력이 직접 방문해 수거를 돕는 유료 서비스 '내려드림'도 제공한다.

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모바일 이용이 어려운 주민을 위해 동 주민센터 방문접수, 구청 홈페이지, 전화 접수 방식은 계속 유지된다. 강북구 관계자는 "비대면 행정서비스 확대와 함께 자원순환 체계를 강화하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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