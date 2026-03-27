강원도 태백시(시장 이상호)는 지난 26일 강원형 공공주택으로 추진 중인 '태백 통합공공임대주택' 건립 사업과 관련해 황지동 432번지 일원(서학골) 부지 추진 상황을 점검하고 사업이 차질 없이 진행될 수 있도록 관리할 방침이라고 27일 밝혔다.

강원형 공공주택 ‘태백 통합공공임대주택’ 조감도. 태백시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 총사업비 368억원이 투입되는 공공주택 건립사업으로, 지상 14층, 연면적 9050.28㎡ 규모로 조성된다. 공급대상은 청년 50세대(전용면적 36㎡), 신혼부부 50세대(전용면적 45㎡, 47㎡) 등 총 100세대이며, 주거 취약계층의 주거 안정과 복지 향상을 목표로 추진된다.

시는 사업 추진을 위해 2025년 1월부터 설계 적정성 및 경제성 검토를 비롯한 각종 예비인증을 완료했으며, 같은 해 9월 공공주택 건설사업계획 승인을 받았다.

특히 올해 3월부터는 본격적인 공사 착수에 앞서 현장 정리 등 사전 준비를 진행 중이며, 공사 착수 후 2027년 6월 입주자 모집 공고를 거쳐 같은 해 9월 준공 및 입주를 완료할 계획이다.

태백시(시장 이상호)가 지난 26일 강원형 공공주택으로 추진 중인 '태백 통합공공임대주택' 건립 사업과 관련해 황지동 432번지 일원(서학골) 부지 추진 상황을 점검하고 있다. 태백시 제공 원본보기 아이콘

또한 해당 사업은 오는 4월 10일 개원 예정인 공공산후조리원과 연계되어, 서학골 일대 정주 여건 개선에 기여할 것으로 예상된다.

AD

태백시 관계자는 "공공임대주택이 차질 없이 공급될 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하겠다"며 "인근 공공시설과 연계한 정주 환경 개선을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>