1인 가구 최다·노인 비율 19.3%

서울시 시범사업 성과 토대로 전면 가동

서울 관악구가 지난 25일 '통합돌봄 비전 선포식'을 열고 지역사회 통합돌봄 체계 구축에 본격 나섰다고 27일 밝혔다.

박준희 관악구청장과 관계자들이 통합돌봄 비전 선포식을 갖고 기념 단체 퍼포먼스를 벌이고 있다. 관악구 제공. AD 원본보기 아이콘

관악구는 서울시 자치구 중 1인 가구 비율이 가장 높고 노인 인구 비율이 19.3%에 달해 초고령화 사회 진입을 앞두고 있다. 장기요양 인정자·퇴원환자 등 돌봄 수요가 높은 고령층 비율도 서울시 상위권으로, 통합 대응 체계 마련이 시급한 과제였다.

구는 지난해 서울시·보건복지부 통합돌봄 시범사업에 잇따라 선정돼 21개 전 동에 통합돌봄 지원창구를 설치했다. 시범사업 기간 다학제 방문의료, 주거환경 개선, 복지 용구 대여, 특수식 지원 등을 통해 232가구에 총 715건의 서비스를 제공했다.

이 같은 성과를 바탕으로 구는 27일부터 시범사업을 본사업으로 전환한다. ▲전담조직 운영 ▲의료·돌봄 통합지원 ▲스마트 돌봄 확장 ▲지역 돌봄 생태계 조성의 4대 전략과 15개 핵심과제를 중심으로 운영된다.

조직도 개편했다. 지난 1월 '복지가족국'을 '복지돌봄국'으로 바꾸고 '통합돌봄과'를 신설했다. 퇴원환자 전담케어 센터도 설치해 재입원 예방에 선제적으로 나선다.

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박준희 관악구청장은 "주민이 살던 곳에서 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 지역사회가 함께 돌보는 체계를 견고히 하겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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