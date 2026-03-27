옴리클로, 일본 최초 졸레어 바이오시밀러 허가 승인

"신규 2종 제품 허가로 천식, 안과 질환까지 라인업 확대"

셀트리온 셀트리온 close 증권정보 068270 KOSPI 현재가 201,000 전일대비 2,000 등락률 -0.99% 거래량 59,719 전일가 203,000 2026.03.27 09:06 기준 관련기사 셀트리온, 바이오업계 최초 개인정보보호 '글로벌 CBPR' 인증 획득 셀트리온, 고바이오랩과 장질환 치료제 후보물질 이전 계약 11년만 주총 의장 나선 셀트리온 서정진…로봇 도입·신약 청사진 제시(종합) 전 종목 시세 보기 이 일본에서 알레르기 치료제와 안과 치료제 바이오시밀러 2종의 품목허가를 받았다.

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셀트리온은 27일 일본 후생노동성으로부터 오말리주맙 바이오시밀러 '옴리클로'와 애플리버셉트 바이오시밀러 '아이덴젤트'의 품목허가를 획득했다고 밝혔다. 옴리클로는 기관지 천식과 만성 두드러기, 계절성 알레르기 비염 등 오리지널 의약품의 전체 적응증에 대해 승인됐다.

옴리클로는 일본에서 최초로 허가된 졸레어 바이오시밀러다. 프리필드시린지와 오토인젝터 등 2가지 제형으로 승인됐다. 오리지널 의약품 졸레어는 지난해 약 7조6000억원의 글로벌 매출을 기록했다.

아이덴젤트는 황반변성과 당뇨병성 황반부종 등 주요 안과 질환 적응증으로 허가를 받았다. 바이알과 프리필드시린지 제형이 함께 승인됐다. 오리지널 의약품 아일리아의 글로벌 매출은 약 8조5000억원 수준이다.

이번 허가로 셀트리온은 기존 자가면역질환과 항암제 중심에서 안과와 알레르기 치료 영역까지 제품군을 확대하게 됐다.

셀트리온은 일본 시장에서 기존 바이오시밀러 제품을 통해 점유율을 확대해왔다. 의약품 시장조사기관 아이큐비아에 따르면 유방암 치료제 '허쥬마'는 일본에서 약 76% 점유율을 기록하며 트라스투주맙 처방 1위를 유지하고 있다. '베그젤마'는 58% 점유율을 기록 중이다. 자가면역질환 치료제 '램시마'와 '유플라이마'도 각각 43%, 17% 점유율을 보이고 있다.

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셀트리온 관계자는 "신규 허가 제품의 조기 시장 진입을 통해 일본 내 제품군을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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