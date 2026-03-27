8000만원 장학금 전달

GR86 활용 실전 교육

내구레이스도 출전키로

한국토요타자동차가 전문 인재 육성을 위해 아주자동차대학교에 장학금을 전달하고 교육 프로그램을 운영한다. 산학협력을 통해 실무 역량을 갖춘 자동차 인력을 양성한다는 방침이다.

‘2026 토요타·렉서스 익스피리언스 데이’ 기념 촬영. 한국토요타자동차 AD 원본보기 아이콘

한국토요타자동차는 아주자동차대학교에 장학금 8000만원을 전달하고 모터스포츠·전동화 교육 프로그램을 진행했다고 27일 밝혔다. 이번 프로그램은 산학협력 교육 프로그램인 'T-TEP'의 일환으로 실시됐으며 이병진 한국토요타자동차 부사장과 한명석 아주자동차대학교 총장 등이 참석했다.

회사는 지난 2020년 업무협약 체결 이후 실습용 차량과 부품 지원을 이어오고 있다. 2024년부터 올해까지 3년간 누적 장학금 규모는 2억4000만원에 달한다. 전달된 장학금은 일본 연수 프로그램과 모터스포츠·수입차 전공 학생들의 실무 교육 및 인턴십 운영에 활용될 계획이다.

이날 행사에서는 학생 80명을 대상으로 브랜드 교육과 차량 시승 체험도 진행됐다. 학생들은 LX 700h, LM 500h, NX 450h 등 렉서스 모델과 토요타 알파드, 프리우스 등 전동화 라인업을 시승하며 기술 특성을 체험했다. 서킷 세션에서는 교육용으로 지원된 스포츠카 GR86을 활용한 주행 프로그램이 마련됐다.

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아주자동차대 모터스포츠 전공 학생들은 해당 GR86 차량으로 '2026 인제 마스터즈 시리즈' 내구레이스에 출전할 예정이다. 한국토요타자동차는 레이스용 파츠와 타이어 등을 추가 지원하기로 했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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