CJ대한통운, 메를로랩과 위치 측정 기술 개발…물류센터 안전 강화

스마트 LED·IPS 기술 결합

데이터 기반 현장 운영 효율화

CJ대한통운 CJ대한통운 close 증권정보 000120 KOSPI 현재가 105,000 전일대비 3,000 등락률 -2.78% 거래량 5,483 전일가 108,000 2026.03.27 09:05 기준 관련기사 CJ대한통운, 고가품도 직접 배송한다…특수물류 전문 발렉스와 협업 CJ대한통운, 패럴림픽 스노보드 첫 메달 이제혁 선수 포상 CJ대한통운, 2026 상반기 신입사원 공채…'안전·보건' 부문 신설 전 종목 시세 보기 이 스마트 LED를 활용한 위치 측정 기술을 통해 물류센터 안전 관리와 운영 혁신에 나선다. 작업자 위치 정보를 데이터화해 현장의 안전성과 생산성을 동시에 높인다는 전략이다.

CJ대한통운은 EMS 솔루션 기업 메를로랩과 스마트 LED·IPS(실내 위치추적 시스템) 기반의 작업자 위치정보 측정 기술을 공동 개발한다고 27일 밝혔다. 양사는 전날 서울 종로구 CJ대한통운 본사에서 윤철주 CJ대한통운 FT본부장과 신소봉 메를로랩 대표 등이 참석한 가운데 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협력은 조명 인프라에 부착된 IoT 센서를 통해 작업자의 위치와 동선을 분석하는 것이 골자다. 조명을 활용해 데이터를 수집하고 이를 기반으로 현장 안전 관리와 생산성을 강화한다는 계획이다.

협약에 따라 CJ대한통운은 물류센터를 기술 검증 공간으로 제공하며 작업자의 이동 경로와 위험 구역 접근 데이터를 분석해 운영에 적용한다. 메를로랩은 스마트 LED 조명에 위치 인식 기능을 결합한 장비와 IoT 센서 시스템을 구축한다. 실시간 위치 파악을 통해 위험 상황을 사전에 인지할 수 있도록 기술 지원을 담당한다.

CJ대한통운은 위치 정보를 통해 움직임이 집중되는 지점을 파악하고 이를 상품 배치와 작업 동선 최적화에 활용할 방침이다. 또한 작업자 유무에 따라 조도를 자동 조절하는 스마트 LED를 통해 에너지 효율성도 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

회사는 테스트베드 운영을 통해 기술의 정확도와 현장 적용성을 검증한 뒤, 물류 운영 시스템과의 연동 및 기술 고도화를 추진할 계획이다. 이를 바탕으로 스마트 물류센터 구현을 위한 적용 범위를 단계적으로 확대해 나간다는 방침이다.

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윤철주 CJ대한통운 FT본부장은 "스마트 LED 기반 위치 측정 기술은 물류 현장의 안전과 운영 효율을 혁신할 수 있는 인프라가 될 것"이라며 "데이터 기반 기술을 바탕으로 물류 서비스 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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