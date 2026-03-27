국민권익위와 설명회 개최… 교육현장 맞춤 사례로 윤리의식 강화

부산시교육청(교육감 김석준)은 청탁금지법 시행 10주년을 맞아 오는 30일 오후 국민권익위원회와 함께 학교관리자와 교육청 직원을 대상으로 '청탁금지법 설명회'를 개최한다.


이번 설명회는 공직사회 내 청렴 문화를 확산하고 교육현장의 윤리의식을 강화하기 위해 마련됐다.

연수는 대면과 비대면 병행 방식으로 운영된다. 교육청 대강당에서는 전 직원이 참여하는 대면 교육을 실시하며, 초·중·고등학교 교장과 교감은 유튜브 생중계를 통해 비대면으로 참여할 예정이다.

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특히 이번 연수에는 권기현 국민권익위원회 청탁금지제도과장이 직접 강사로 나서 '청탁금지법 시행 10년의 성과와 교육 분야 맞춤형 사례 해설'을 중심으로 강의를 진행한다. 또 교육 현장에서 발생하는 실무적인 궁금증을 해소하는 질의응답 시간도 마련된다.

김석준 교육감은 "이번 설명회가 법 시행 10년의 의미를 되새기고, 공정하고 신뢰받는 교육행정을 구현하기 위한 소통의 장이 되길 기대한다"고 말했다.

부산시교육청.

부산시교육청.

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영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
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