배달 전용 땡겨요상품권은 내달 1일

서울 용산구가 다음 달 8일 오전 9시 100억원 규모의 '용산사랑상품권'을 발행한다. 봄철 소비 증가 시기에 맞춰 지역 상권 활성화를 도모하기 위해서다.

용산사랑상품권 용산땡겨요 포스터. 용산구 제공. AD 원본보기 아이콘

앞서 2월 설 명절 발행분 100억원이 조기 소진된 데 이어 이번 4월 발행분에도 구민 수요가 이어질 것으로 구는 기대하고 있다.

이번 상품권은 5% 할인율이 적용되며 개인당 월 구매 한도는 50만원, 보유 한도는 150만원이다. '서울페이+' 앱에서 구매할 수 있고, 용산구 내 서울페이 가맹점에서 사용할 수 있다.

배달 전용 지역화폐인 '용산땡겨요상품권' 3억원도 4월 1일 오전 10시 별도 발행된다. 할인율은 15%로, 개인당 월 20만원까지 구매할 수 있고 보유 한도는 100만원이다. 여기에 용산구 자체 5% 페이백과 서울시 5% 페이백이 더해져 소비자 실질 할인 효과는 최대 25%에 이른다. 서울페이+ 앱에서 구매해 서울배달+땡겨요 가맹점에서 쓸 수 있다.

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박희영 용산구청장은 "이번 상품권 발행이 봄철 장보기와 외식, 생활비 부담을 덜어주는 데 도움이 되길 바란다"며 "골목상권에 활력을 불어넣고 따뜻한 봄기운이 확산되길 기대한다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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