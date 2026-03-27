제1차 ESG 경영위원회 개최

ESG 책임 강화 및 국제 기준 대응 논의

중소벤처기업진흥공단은 27일 서울 목동 사옥 대회의실에서 '2026년도 제1차 ESG 경영위원회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의에서는 정부의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 책임 강화 기조와 글로벌 ESG 환경 변화에 대응해 '2026년도 중진공 ESG 경영 기본계획'을 확정하고, 중소벤처기업 ESG 지원 방향을 논의했다. 또한 중진공은 지난해 말 제정된 공공기관 ESG 가이드라인을 반영해 향후 5년간의 방향을 담은 ESG 경영 중장기 전략을 새롭게 개편했다.

중진공은 'KOSME, 중소벤처기업의 지속가능한 미래를 이끄는 힘'을 ESG 비전으로 설정하고 ▲저탄소 전환 선도(E) ▲사회적 가치 확산(S) ▲공정·신뢰경영 강화(G)의 3대 추진 전략을 중심으로 12개 전략과제 및 23개 실천 과제를 실행할 계획이다. 특히 기후위기 대응 체계 구축, 안전관리 수준 향상, 투명경영 기반 책임 경영 강화 등 주요 전략과제를 새롭게 반영했으며 ESG 성과관리 체계를 고도화했다.

경남 진주시 중진공 본사 AD 원본보기 아이콘

중소기업 ESG 지원 분야에서는 탄소중립 전환을 위한 금융 및 설비투자 지원과 현장 안전관리 체계 구축을 위한 컨설팅·기술연계를 확대할 계획이다. 또한 지역 균형발전과 위기 대응력을 높이기 위해 AX(인공지능 전환) 지원을 강화하는 등 중소기업의 지속가능한 성장 기반 마련을 지원할 방침이다.

한편 ESG 경영위원회는 2022년에 출범한 중진공 ESG 총괄 의사결정 기구로, 기관의 ESG 경영과 중소기업 대상 ESG 지원정책 전반에 대한 주요 의사 결정과 자문 역할을 수행하고 있다. 위원회는 중진공 이사장을 포함한 내부 임원 3명과 ESG 분야 외부 전문가 5명 등 총 8명의 위원으로 구성돼 있다. 올해는 ESG 경영위원회 전문성과 독립성을 강화하기 위해 ESG 및 금융정책 분야 전문가인 배근호 동의대 교수를 신규 위촉했다.

AD

강석진 중진공 이사장은 "ESG 경영은 기업의 지속가능한 성장과 경쟁력을 좌우하는 핵심 기준"이라며, "새롭게 마련한 ESG 경영 중장기 전략을 바탕으로 중소기업이 ESG 전환에 효과적으로 대응할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>