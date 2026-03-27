전직 경찰청장 출신, 사법 처리 ‘초읽기’

‘증거 조작’ 주장 무색…송치 여부 주목

제주경찰청 수사심의위원회가 고기철 국민의힘 제주도당 위원장의 당직자 폭행 피소 사건과 관련해 지난해 6월 1일 발생한 신체적 접촉이 법률상 폭행죄에 해당한다는 결론을 공식 의결했다. 고기철 SNS 캡처 AD 원본보기 아이콘

제주경찰청 수사심의위원회가 고기철 국민의힘 제주도당 위원장의 당직자 폭행 피소 사건과 관련해 지난해 6월 1일 발생한 신체적 접촉이 법률상 폭행죄에 해당한다는 결론을 공식 의결함에 따라 그동안 '증거 조작'을 주장하며 결백을 호소해온 고 위원장의 처벌이 사실상 임박한 것으로 보인다.

27일 본지의 취재를 종합해보면, 수사심의위원회는 지난 26일 오후 3시부터 약 3시간 동안 회의를 열고 고 위원장의 폭행 피소 사건에 대한 기소 여부 등을 심의한 결과 "지난해 6월 1일 발생한 신체적 접촉은 폭행죄에서 규정하는 폭행에 해당한다"고 의결했다.

이번 심의는 고 위원장이 지난해 6월 1일 제주공항에서 당시 김문수 대통령 후보를 환영하는 과정에서 이명수 전 제주도당 사무처장을 폭행했다는 고소 내용에 대해 집중적으로 이뤄졌다.

다만 위원회는 이튿날인 6월 2일 발생한 신체적 접촉에 대해서는 폭행에 해당하지 않는다고 판단했으나, 핵심 쟁점이었던 6월 1일 사건에 대해 수심위가 공식적으로 '폭행'을 인정한 만큼 경찰의 최종 수사 결과에도 결정적인 영향을 미칠 전망이다.

앞서 고 위원장은 이 전 처장이 조작된 증거를 경찰에 제출했다며 개인 SNS를 통해 혐의를 부인해왔으나, 자신이 수장을 지냈던 제주경찰청 수심 위에서조차 폭행 혐의가 인정되면서 정치적·도덕적 타격이 불가피해졌다.

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경찰은 이번 수사심의위원회의 의결 사항과 관련 증거 등을 종합적으로 검토한 뒤, 조만간 고 위원장에 대한 검찰 송치 여부를 최종 결정할 방침이다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr



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