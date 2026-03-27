의미검색·유사도 분석 탑재

클라우드 연동으로 글로벌 관제 통합 겨냥

한화비전이 미국 최대 보안 전시회에서 인공지능(AI) 기반 차세대 영상관제솔루션을 공개하며 글로벌 시장 공략에 나섰다.

영상관제솔루션 ‘BLAZE’ 사용 화면. 한화비전 제공 AD 원본보기 아이콘

27일 보안업계에 따르면 한화비전은 25~27일(현지시간) ISC West 2026에 참가해 AI 기반 영상보안 기술을 선보였다. 해당 전시는 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 3대 물리 보안 전문 전시회로, 매년 전 세계 700여개 기업이 참가한다.

이번 전시에서 한화비전은 하이브리드 AI 영상관제솔루션 'BLAZE(블레이즈)'를 중심으로 글로벌 캠페인 'Now You See'를 전개했다.

BLAZE는 AI 기반 영상 분석과 클라우드 기술을 결합한 차세대 영상관제솔루션으로, 고도화된 검색 기능과 시스템 확장성이 특징이다. 특히 '유사도 검색(Similarity Search)' 기능은 다수의 카메라 영상을 분석해 동일 인물을 식별하고 이동 경로를 추적할 수 있어 대규모 시설에서도 효율적인 관제가 가능하다.

생성형 AI 기반 '의미 검색(Semantic Search)' 기능도 적용됐다. 사용자가 "주황색 셔츠와 청바지를 입은 사람"과 같은 자연어를 입력하면 조건에 맞는 인물을 직관적으로 찾아낼 수 있어 영상 검색 편의성을 크게 높였다.

운영 구조 역시 유연하다. 온프레미스(자체 서버)와 클라우드를 자유롭게 오가는 하이브리드 아키텍처를 기반으로, 여러 지역에 분산된 관제 시스템을 클라우드 페더레이션(연합) 형태로 통합 관리할 수 있다. 다중 사이트 환경에서도 원격 접속이 가능해 글로벌 기업의 통합 보안 운영에 적합하다는 평가다.

이와 함께 한화비전은 ▲클라우드 기반 영상관제솔루션 'OnCloud' ▲클라우드 기반 출입통제솔루션 'OnCAFE' ▲자체 개발 시스템온칩(SoC·반도체 설계 칩) 'Wisenet 9' 기반 AI 카메라 등 다양한 제품군을 함께 공개했다. 칩셋부터 카메라, 영상관제솔루션까지 아우르는 '엔드-투-엔드(End-to-end)' 보안 생태계를 구축할 수 있다는 점도 강조했다.

AD

한화비전 관계자는 "AI 중심의 통합 보안 역량을 글로벌 시장에 각인시키는 계기가 됐다"며 "선제적 비전 인텔리전스(PVI)를 바탕으로 AI 보안 생태계를 지속 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>