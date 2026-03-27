강원도, 의료·요양·돌봄 통합지원 본격 가동



강원특별자치도(도지사 김진태)는 27일 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률' 시행에 맞춰 도내 전 시군에서 의료·요양·돌봄 통합지원 서비스가 전면 시행된다고 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

통합돌봄은 노쇠·장애 등으로 일상생활에 어려움을 겪는 사람이 '살던 곳에서 건강하고 행복한 생활을 영위'할 수 있도록 의료·요양·돌봄 서비스를 통합·연계 제공하는 '지역사회 중심 돌봄체계'이다.

그동안 의료, 요양, 복지 서비스가 분절적으로 제공되어 이용자 불편과 사각지대가 발생해 왔으나, 이제는 한 번의 신청으로 필요한 서비스를 통합 지원받을 수 있게 됐다.

도는 본격 시행을 앞두고 시군의 차질 없는 사업 추진을 위해 ▲사업운영 전반 ▲전담인력 확보 ▲읍면동 현장 ▲의료서비스 확충 등 핵심 분야에 대해 시군별 준비 상태를 최종 점검하고, 현장에서 즉시 작동 가능한 실행 체계 정비를 마쳤다.

앞서 도는 통합돌봄 전면 시행을 앞두고 도민공감행정의 일환으로 원주시 어르신 가정을 직접 방문해 현장 운영 상황을 확인했다.

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박송림 복지보건국장은 "처음 시행하는 제도이니만큼 현장에서 일정 부분 어려움이 있을 것으로 예상되지만, 도 차원의 지속적인 모니터링과 보완을 통해 차질 없이 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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