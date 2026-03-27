항만물류 현장 사례 중심 특강… 학생들 실무 이해도·취업 경쟁력 강화 기대

동명대학교 항만물류시스템학과는 지난 25일 전공 교과목 '산학융합강좌'의 하나로 산업체 전문가를 초청해 실무 중심 특강을 진행했다.

동명대학교 항만물류시스템학과가 전공 교과목 '산학융합강좌'의 하나로 산업체 전문가를 초청해 실무 중심 특강을 진행하고 기념촬영하고 있다. 동명대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 특강은 강선 건조업(철강을 활용한 선박 제작 산업) 분야의 현직 전문가가 참여해 산업 현장의 실제 사례를 학생들과 공유하는 방식으로 진행됐다.

'산학융합강좌'는 교수와 기업체 전문가가 함께 강의를 진행하는 실무형 전공 교과목으로, 한 학기 15주 수업 중 13∼14주는 교수가, 나머지 1∼2주는 산업체 전문가가 맡아 진행하는 현장 중심 교육 과정이다.

이날 강의에서는 동명기술주식회사 김기태 부장이 연사로 나서 '항만물류운영에 필요한 작업장의 표준매뉴얼'을 주제로 ▲차량 관리·점검 장비 적용 사례 ▲시스템 정리 정돈의 중요성 ▲표준매뉴얼 적용 우수 사례 ▲프로젝트관리조직의 의의와 활용 등 실무에 초점을 맞춘 내용을 항만물류시스템학과 3학년 학생들과 공유했다.

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박효상 교수는 "동명대 산학융합강좌는 학생들이 산업 현장의 생생한 사례를 접하고 실무자와의 네트워크를 형성할 기회"라며 "전공 이해도를 높이고 높은 취업률로 이어질 수 있도록 지속적으로 운영해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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