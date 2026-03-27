BC카드, AI 카메라앱 스노우와 이용권 제공 이벤트 진행

BC카드가 사진 편집 및 카메라 서비스 '스노우 VIP 1개월 이용권'을 무료 제공하는 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.

스노우는 네이버 자회사 스노우가 운영하는 글로벌 1위 카메라 앱이다. 2015년 출시 이후 일본과 동남아시아 등에서 인기를 얻으며 전 세계 누적 다운로드 4억회 이상, 가입자 2억명 이상을 기록하고 있다.

이번 이벤트는 오는 5월3일까지 진행되며 페이북 회원이라면 누구나 참여할 수 있다. 참여 고객 전원에게는 '스노우 VIP 1개월 이용권'이 제공된다. '스노우 VIP'는 일반 버전 대비 ▲증명사진 생성 ▲벚꽃 사진 전용 필터 ▲체형 보정 ▲숏폼 영상 제작 등 최신 AI 기능을 보다 자유롭게 이용할 수 있는 구독 서비스다.

페이북 앱 내 이벤트 페이지에서 '구독권 받기' 버튼을 클릭하면 쿠폰 번호가 발급되며 이를 스노우 앱 쿠폰함에 등록하면 즉시 서비스를 이용할 수 있다.

최민석 BC카드 상무는 "스노우와의 파트너십을 통해 페이북 고객들에게 최신 AI 서비스 경험을 무료로 제공할 수 있게 돼 기쁘다"며 "다양한 디지털 기업과의 제휴를 통해 고객의 소비 생활에 실질적인 도움이 되는 서비스를 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.

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스노우 관계자는 "BC카드의 금융 고객을 대상으로 서비스를 제공할 계기를 마련하게 돼 기쁘다"면서 "앞으로도 더 다양한 분야의 기업들과 파트너십을 확대하며 AI 카메라 서비스를 일상화할 것"이라고 말했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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