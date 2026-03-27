BC카드가 사진 편집 및 카메라 서비스 '스노우 VIP 1개월 이용권'을 무료 제공하는 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.


BC카드, AI 카메라앱 스노우와 이용권 제공 이벤트 진행
AD
원본보기 아이콘

스노우는 네이버 자회사 스노우가 운영하는 글로벌 1위 카메라 앱이다. 2015년 출시 이후 일본과 동남아시아 등에서 인기를 얻으며 전 세계 누적 다운로드 4억회 이상, 가입자 2억명 이상을 기록하고 있다.

이번 이벤트는 오는 5월3일까지 진행되며 페이북 회원이라면 누구나 참여할 수 있다. 참여 고객 전원에게는 '스노우 VIP 1개월 이용권'이 제공된다. '스노우 VIP'는 일반 버전 대비 ▲증명사진 생성 ▲벚꽃 사진 전용 필터 ▲체형 보정 ▲숏폼 영상 제작 등 최신 AI 기능을 보다 자유롭게 이용할 수 있는 구독 서비스다.


페이북 앱 내 이벤트 페이지에서 '구독권 받기' 버튼을 클릭하면 쿠폰 번호가 발급되며 이를 스노우 앱 쿠폰함에 등록하면 즉시 서비스를 이용할 수 있다.

최민석 BC카드 상무는 "스노우와의 파트너십을 통해 페이북 고객들에게 최신 AI 서비스 경험을 무료로 제공할 수 있게 돼 기쁘다"며 "다양한 디지털 기업과의 제휴를 통해 고객의 소비 생활에 실질적인 도움이 되는 서비스를 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

韓연구진, 세계 최초로 '물의 비밀' 풀었다…영하 60도서 찾아낸 '임계점'[과학을읽다] 韓연구진, 세계 최초로 '물의 비밀' 풀었다…영하 ...
AD

스노우 관계자는 "BC카드의 금융 고객을 대상으로 서비스를 제공할 계기를 마련하게 돼 기쁘다"면서 "앞으로도 더 다양한 분야의 기업들과 파트너십을 확대하며 AI 카메라 서비스를 일상화할 것"이라고 말했다.


이승형 기자 trust@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
나의 '직관' 스타일은?

나의 '직관' 스타일은?

프로야구 개막맞이 야구장 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈