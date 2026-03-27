중견기업계, 중동 분쟁 장기화 대응 에너지 절약 운동 동참

중견련 회원사 사업장 참여 독려

사무국 자체 캠페인 시행

중견기업계가 중동 분쟁 장기화에 대응하기 위한 에너지 절약 운동에 동참한다.

한국중견기업연합회는 중동 분쟁에 따른 자원 위기 대응을 위해 전국 회원사에 대중교통 이용, 사무실 적정 온도 준수 등 에너지 절감 요청 공문을 발송했다고 27일 밝혔다. 사무국 자체적으로도 차량 5부제, 점심시간 사무실 전등 일괄 소등, 개인별 전열 기구 사용 자제 등을 시행한다.

중견련은 사내 공모를 통해 가정과 직장의 에너지 절약 아이디어를 발굴하는 등 에너지 수급 상황을 예의 주시하면서 필요한 수준의 추가적인 조치를 지속적으로 확대할 계획이다.

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최진식 중견련 회장은 "해외 의존도가 높은 에너지 공급 불안은 국가 산업은 물론 공동체 존속 자체를 위협하는 심각한 위기 요인"이라면서 "글로벌 환경 변화에 흔들리지 않는 안정적인 성장 기반을 확고히 하기 위해서는 단기적인 에너지 절약 캠페인을 넘어 에너지 절약 문화를 일상화하고, 민간 차원의 재생에너지 활용, 에너지 공급망 다변화, 고효율 생산 체계 고도화 등 산업 전반의 체질 개선과 장기적인 자원 안보의 기반을 구축하는 데 지혜를 모아야 할 것"이라고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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