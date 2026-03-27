칸디다 오리스 감염증, 4급 법정감염병 신규지정

국내 발생에 선제 대응…국가 감시체계 구축

질병관리청은 칸디다 오리스 감염증을 오는 29일부터 제4급 법정감염병 및 의료관련감염병으로 신규 지정한다고 27일 밝혔다.

칸디다 오리스 감염증은 칸디다 오리스 진균에 의한 감염질환이다. 일반적으로 칸디다 오리스는 환자 간 접촉, 오염된 의료기기나 환경, 의료진의 손 등을 통해 전파될 수 있다. 특히 항진균제에 대한 내성이 높고 면역저하자 등을 대상으로 한 침습성 감염의 경우 사망에도 이를 수 있어 신속한 진단과 적절한 치료 및 감염관리가 중요하다.

세계보건기구(WHO)는 2022년 '진균 우선순위 병원체 목록'에서 칸디다 오리스를 최상위 위험군 및 '항생제 내성 위협 병원체'로 분류하고 적극적인 대응과 핵심 글로벌 대응 전략의 중요성을 강조한 바 있다. 미국 질병통제예방센터(CDC) 또한 '긴급 위협' 병원체로 지정하는 등 국제적으로도 공중보건 위협이 큰 병원체로 평가되고 있다.

국내에서는 대체로 내성 없는 저병원성 칸디다 오리스(Clade II형)가 주로 발생하였으나, 최근 고병원성 칸디다 오리스(clade I형) 감염사례가 지속 보고돼 국가 차원의 감시 및 관리체계 구축 필요성이 지속해서 제기됐다.

이번 제4급감염병 신규 지정에 따라 칸디다 오리스 감염증은 표본감시체계 아래에서 환자 및 병원체 보유자에 대한 신고·보고가 이뤄진다. 전국 368개 표본감시 기관을 중심으로 감시를 통해 의료기관 내 발생 양상을 보다 정밀하게 파악할 수 있을 것으로 보인다. 건강보험의 격리실 입원료를 급여 적용함으로써 의료기관과 환자의 격리 및 치료 부담 역시 완화될 전망이다.

질병관리청은 의료현장의 대응 역량 강화를 위해 '칸디다 오리스 감염증 관리지침'을 제정·배포하고 지자체 및 의료기관 담당자를 대상으로 교육 및 홍보를 실시했다. 지침에는 감시체계 운영 기준을 비롯해 의료기관에서 즉시 활용 가능한 실무 중심의 내용이 포함돼 있다. 아울러 감염 전문가가 상주하지 않는 의료기관에서도 활용할 수 있도록 치료 권고안을 함께 개발·배포해 치료 의사결정을 지원할 예정이다.

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임승관 질병관리청장은 "이번 칸디다 오리스 감염증의 제4급감염병 지정은 의료기관 내 확산 위험이 높은 다제내성 진균 감염병에 대해 국가 차원의 관리체계를 본격적으로 구축하는 계기"라며 "앞으로도 감시체계를 지속해서 운영하면서 국내 역학 자료를 축적하고 이를 기반으로 진단·치료 및 감염관리 체계를 고도화하여 의료 관련 감염 대응 역량을 강화해 나가겠다"고 했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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