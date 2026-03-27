무신사, 마뗑킴 도쿄 이어 나고야 2호점 출점…日 중부 공략 본격화

도쿄 흥행 이어 나고야 진출…중부권 거점 확보

파르코 입점·한정 상품 앞세워 현지 고객 접점 강화

무신사가 일본에서 유통을 맡고 있는 하고하우스의 패션 브랜드 '마뗑킴(Martin Kim)'이 나고야에 두 번째 오프라인 매장을 열고 현지 사업 확대에 나섰다. 도쿄 시부야에 이어 중부 지역 핵심 상권까지 진출하며 일본 내 브랜드 영향력을 넓히겠다는 전략이다.

무신사는 2024년 11월 마뗑킴과 일본 총판 계약을 체결한 이후 현지 유통망과 운영 인프라를 기반으로 브랜드 확장을 지원해왔다. 그 결과 지난해 4월 문을 연 시부야 매장은 약 8개월 만에 누적 방문객 18만 명을 기록하며 기대 이상의 반응을 얻었다. 이러한 성과를 바탕으로 회사는 일본 3대 도시권 중 하나인 나고야에 추가 매장을 열며 거점 확대에 속도를 내고 있다.

이번 매장은 나고야 중심 상권인 사카에 지역의 대형 쇼핑몰 '나고야 파르코' 서관 1층에 자리 잡았다. 사카에는 지역 내 유동 인구가 많은 핵심 상업지로, 패션과 라이프스타일에 관심이 높은 젊은 층의 방문이 활발한 곳이다. 특히 해당 쇼핑몰은 지하철과 바로 연결돼 접근성도 뛰어나다.

매장에서는 브랜드 특유의 로고 디자인을 강조한 대표 상품과 함께 2026년 봄·여름 시즌 신제품을 선보인다. 여기에 앞서 팝업스토어에서 호응을 얻었던 인기 제품과 일부 매장에서만 구매 가능한 한정 상품도 함께 구성해 차별화를 꾀했다.

앞서 나고야에서 진행한 팝업스토어가 높은 매출을 기록하며 현지 수요를 확인한 점도 정식 매장 출점의 배경이 됐다. 회사 측은 이러한 경험을 바탕으로 나고야 매장을 일본 중부권 확장의 주요 거점으로 삼겠다는 계획이다.

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무신사 관계자는 "마뗑킴 나고야점은 일본 중부권 고객 기반을 넓히는 동시에, 수도권을 넘어 일본 전역으로 K-패션의 영향력을 확산시키는 전략적 거점이 될 것"이라며 "앞으로도 무신사의 뛰어난 현지 유통 역량과 마뗑킴만의 브랜드 경쟁력을 결합해 주요 광역 도시로 오프라인 접점을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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