금요일인 27일 전국이 대체로 맑은 가운데 낮 최고기온이 25도까지 오르겠다.

중부지방과 경북권 중심으로 대기가 매우 건조하겠고 인천·경기 서부와 강원 동해안, 충남권, 전라권을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야겠다.

올 봄들어 가장 따뜻한 날씨를 보인 23일 서울 종로 광화문광장을 찾은 시민들이 가벼운 옷차림으로 봄을 즐기고 있다. 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

오전 5시 현재 기온은 서울 6.3도, 인천 5.8도, 수원 4.2도, 춘천 3.9도, 강릉 5.3도, 청주 8.1도, 대전 7.2도, 전주 6.4도, 광주 8.1도, 제주 11.3도, 대구 7.0도, 부산 10.6도, 울산 7.2도 등이다.

낮 최고기온은 15∼25도로 예보됐다. 당분간 낮과 밤의 기온 차는 15∼20도로 크겠다.

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미세먼지 농도는 전 권역이 '나쁨'으로 예상된다. 서울과 경기 북부·남부, 강원 영서는 오전과 밤에 '매우 나쁨'으로 예상된다.

장희준 기자 junh@asiae.co.kr



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