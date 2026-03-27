신상진 시장, 서해 수호의 날 맞아 SNS에 추모 메시지

“차가운 서해 바다 지킨 뜨거운 용기, 결코 잊지 않겠다”

제2연평해전·천안함 피격·연평도 포격전 영웅들 기리며 유가족 위로

신상진 성남시장이 '서해 수호의 날'을 맞아 나라를 위해 헌신한 호국 영웅들을 기리며, 성남시가 보훈의 가치를 행정의 최우선 기준으로 삼겠다는 의지를 밝혔다.

신상진 성남시장 페이스북 홈페이지 캡처. AD 원본보기 아이콘

신 시장은 27일 자신의 SNS와 메시지를 통해 "나라를 지키기 위해 서해의 차가운 바다에서끝까지 자신의 자리를 지켰던 분들을 기억한다"며 "우리가 일상처럼 누리고 있는 평온은 누군가의 숭고한 희생 위에 놓여 있다는 사실을 다시 한번 되새겨야 한다"고 강조했다.

신 시장은 제2연평해전, 천안함 피격, 연평도 포격전 등 서해에서 발생한 북한의 도발에 맞서 싸운 영웅들의 이름을 하나하나 되짚었다. 그는 "서해를 지킨 영웅들의 명복을 빌며, 긴 세월 슬픔을 견뎌오신 유가족분들께 깊은 위로의 마음을 전한다"고 덧붙였다.

특히 신 시장은 '보훈'에 대한 남다른 철학을 피력했다. 그는 "보훈은 단순히 과거의 이야기를 기록하는 것이 아니라, 지금의 우리가 어떤 사회를 만들어가야 하는지에 대한 가장 기본적인 기준"이라고 정의하며 성남시가 지향하는 '안전한 도시'의 근간이 영웅들의 희생에 있음을 분명히 했다.

이어 신 시장은 "성남시는 오늘의 안전과 평온이 결코 당연한 것이 아니라는 점을 잊지 않겠다"며 "그 희생과 헌신의 의미를 시민들과 함께 공유하고, 후세에 전달하는 '기억의 행정'을 계속해서 펼쳐 나가겠다"고 약속했다.

실제로 성남시는 민선 8기 출범 이후 국가유공자에 대한 예우를 강화하기 위해 보훈 명예수당 인상, 보훈단체 지원 확대 등 실질적인 보훈 정책을 추진하며 '보훈 도시'로서의 위상을 높이고 있다.

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마지막으로 신 시장은 "지금 이 순간에도 서해를 지키고 있는 장병들의 노고에 감사드린다"며 "영웅들의 헌신이 헛되지 않도록 더욱 튼튼한 안보 의식을 바탕으로 시민이 안심하고 살 수 있는 성남을 만들겠다"고 밝혔다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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