[한 눈에 읽기]
①[마켓]한은, 금융안정 상황 점검…석화업종 재무건전성 저하 경고음
②[원자재]에너지 안보 위해…상반기 입찰부터 국내 생산 수소만 허용
③[방산]엔진 이어 레이더 분야까지…STX엔진, 방산업계 선두주자로

MARKET INDEX : Year to date

중동 리스크 영향…석화업종 재무건전성 경고음 [1분 브리프]
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Top3 NEWS

■ 중동사태 장기화, 석화업종 재무건전성 경고음…금융 시스템리스크 전이 유의
○韓 원유수입, 중동 비중↑…석화업종 재무건전성 저하 경고음
○증시 변동성, 주식시장 머니무브+신용융자 확대 영향도
○금융시스템 복원력 '대체로 양호'하나…취약업종 부실 유의
■ [단독]청정수소발전 입찰, 국산 수소로만 제한한다
○내달 행정예고 후 6월중 입찰 공고
○수소 혼소·수소 전소만 입찰 전망
○국산 수소 연료만 사용 제한할 듯
■ [밀리테크]K방산 힘입어 해마다 매출 증가세
○STX엔진, 엔진에 이어 레이더 분야 이미 선점
○국내 탐색 레이더 분야서 독보적 기술력 보유
○고해상도·고정밀 레이더 '해안 감시 레이더-II' 납품 준비
중동 리스크 영향…석화업종 재무건전성 경고음 [1분 브리프] 원본보기 아이콘

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