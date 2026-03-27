미국, 3700억원 자금 배정

한국·일본·싱가포르 등 참여

미국 국무부가 안정적인 글로벌 반도체 공급망 구축을 위해 '팍스 실리카(Pax Silica) 펀드'를 본격 출범한다. 초기 대외원조 자금으로 2억5000만달러(약 3700억원)를 배정하고, 민간 자본과 국부펀드를 끌어들여 총 1조달러 이상의 투자 컨소시엄을 구성한다는 구상이다.

미국 국무부가 안정적인 글로벌 반도체 공급망 구축을 위해 '팍스 실리카(Pax Silica) 펀드'를 본격 출범한다고 26일(현지시간) 밝혔다. 초기 대외원조 자금으로 2억5000만달러(약 3700억원)를 배정하고, 민간 자본과 국부펀드를 끌어들여 총 1조달러 이상의 투자 컨소시엄을 구성한다는 구상이다. 미 국무부 홈페이지 AD 원본보기 아이콘

미 국무부는 26일(현지시간) 의회와 협력해 이 같은 자금 배정을 할 방침이라고 밝혔다. 이번 펀드는 단순히 자금을 지원하는 것을 넘어 '원조가 아닌 무역'이라는 마코 루이보 국무부 장관의 외교 기조를 실현하는 핵심 수단이 될 전망이다.

팍스 실리카는 지난해 12월 안정적 반도체 공급망 구축을 위해 도널드 트럼프 미 행정부가 출범시킨 연합체로 한국, 일본, 싱가포르, 영국, 호주, 인도 등이 참여한다. 중국의 추격을 견제하면서 동맹국 간 안정적인 인공지능(AI) 생태계를 구축하는 것이 핵심 목표다.

제이컵 헬버그 미 국무부 경제성장·에너지·환경 담당 차관에 따르면 이번 컨소시엄에는 일본 소프트뱅크와 싱가포르 테마섹 등이 창립 멤버가 될 예정이다. 컨소시엄에 싱가포르, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 스웨덴 등도 참여한다.

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미국은 여기에 2억5000만달러를 투자할 방침이다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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