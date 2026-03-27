"국제적 지지 확대 위해 초청"

오는 6월 프랑스 에비앙에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의에 한국이 초대됐다.

26일(현지시간) 파리 외곽 세르네라빌의 보드세르네 수도원에서 열리는 G7 외무장관 및 파트너국 회의를 앞두고 한 직원이 태극기를 걸고 있다. 이번 회의는 러시아의 우크라이나 침공과 중동 정세를 논의하기 위해 마련됐다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

주요 외신에 따르면 프랑스 대통령실인 엘리제궁은 26일(현지시간) 글로벌 경제 불균형 해소와 국제적 지지 확대를 위해 한국과 인도, 브라질, 케냐 등 4개국 정상을 초청할 계획이라고 발표했다.

G7은 미국·영국·독일·프랑스·이탈리아·일본·캐나다 등 자유주의 국제질서를 이끌어가는 서방 7개국의 모임이다. 의장국 재량에 따라 주요국을 '확대 회담'에 초청할 수 있다. 한국은 캐나다가 의장국을 맡은 지난해와 일본이 의장국을 맡은 2023년, 영국이 의장국을 맡은 2021년에 초청됐다.

외신에 따르면 중국은 이번 회의에 불참할 것으로 보인다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 참석 여부도 불확실하다.

남아프리카공화국의 초청 철회 논란이 빚어졌다. 남아공 대통령실은 미국이 프랑스에 압력을 가해 자국의 초청을 가로막았다고 강력히 비난했다. 빈센트 마궤니아 남아공 대변인은 "미국 측이 남아공 초청 시 G7 회의 자체를 보이콧하겠다고 위협했다는 사실을 확인했다"며 불참을 선언했다.

이러한 갈등의 배후에는 트럼프 대통령과 남아공 간의 오랜 앙금이 자리 잡고 있다. 트럼프 대통령은 남아공의 '토지수용법'을 백인 차별 정책이라 비판해 왔으며, 지난해 G20 정상회의를 보이콧하는 등 남아공과 극심한 대립각을 세워왔다.

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논란이 확산되자 장노엘 바로 프랑스 외무장관은 "어떠한 외부 압력에도 굴복하지 않았다"며 남아공 측의 주장을 전면 부인했다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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