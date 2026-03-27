백악관 각료회의 주재하며 발언

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 경주예술의전당에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋에서 연설하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 석유 통제권을 장악하는 것도 이란 전쟁에서 미국의 선택지 중 하나라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 26일(현지시간) 워싱턴D.C 백악관에서 열린 각료회의에서 이란의 석유 통제권을 장악하는 방안에 대한 질문을 받고 "그것에 대해 말하지 않겠지만 하나의 옵션"이라고 답했다.

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그러면서 "우리는 베네수엘라와 협력을 매우 잘해왔다"며 지난 1월 니콜로 마두로 베테수엘라 대통령을 체포한 후 석유 수출과 관련해 미국이 거액을 벌어들인 사실을 언급했다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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