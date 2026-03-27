최대 50㎝ 조개껍데기 층서 물범 뼈 발견

군산 지역, 고대 해상 교역 '기항지' 입증

'군산 개사동 패총' 출토 물범 뼈 AD 원본보기 아이콘

국립완주문화유산연구소는 '군산 개사동 패총'을 발굴 조사해 2∼4세기 마한 시대 유물과 일본 고대 토기를 수습했다고 27일 밝혔다.

유물이 확인된 곳은 북동쪽 일대에서 발견한 최대 두께 50㎝의 조개껍데기 층이다. 내부에 굴, 백합 등 조개류와 개, 돼지, 물범의 뼈가 있었다. 대옹(큰 독), 시루 등 마한 시대 생활 유물도 함께 나왔다. 연구소 측은 "당시 해안 주민들의 식생활과 생업을 파악하는 핵심 단서"라고 설명했다.

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'군산 개사동 패총' 출토 야요이 토기 원본보기 아이콘

국제 교류의 흔적도 찾았다. 그릇 받침으로 추정되는 일본 야요이 시대 토기를 발굴했다. 연구소 측은 "경남 사천 늑도 유적, 전남 해남 군곡리 패총의 사례와 더불어 군산 지역이 고대 해상 교역 과정에서 기항지 역할을 수행했다는 증거"라며 "서해안 지역의 선사와 고대 국제 교류 양상을 밝히는 연구를 확대할 방침"이라고 말했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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