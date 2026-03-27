수출입은행 금융 지원 효과

연간 1000대 판매 기대

글로벌 건설경기 둔화 속에서도 자원 개발과 인프라 투자가 이어지는 호주 시장에서 국내 건설기계 업체들의 존재감이 빠르게 확대되고 있다. 특히 통합 출범 이후 사업 체질 개선에 속도를 내고 있는 HD건설기계가 금융 지원과 현지 맞춤 전략을 앞세워 성장세를 가속화하는 모습이다.

디벨론 40톤급 스마트 굴착기인 DX400. HD건설기계 제공 AD 원본보기 아이콘

27일 건설기계업계에 따르면 HD건설기계는 올해 1~2월 호주 시장에서 건설장비 판매량이 전년 동기 대비 56% 증가했다. 단기간에 두 자릿수 후반대 성장률을 기록하며 시장 내 입지를 빠르게 끌어올리고 있다는 평가다.

HD건설기계는 2025년 호주 시장에서 연간 439대를 판매했으며, 2026년에는 약 1000대 수준까지 확대될 것으로 기대하고 있다. 물량 확대와 함께 시장 점유율과 브랜드 인지도 제고를 동시에 추진한다는 전략이다.

호주는 연간 수요 약 2만5000대 규모의 대양주 최대 건설기계 시장으로 꼽힌다. 정부 주도의 도로·철도·에너지 등 공공 인프라 프로젝트와 철광석·리튬 등 자원 개발 수요가 지속되며 성장성이 높은 지역으로 평가된다.

시장조사업체 모도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면 호주 건설기계 시장은 2026년 36억달러 규모에서 연평균 4.5% 이상 성장해 2031년에는 약 45억달러 규모에 이를 전망이다.

이 같은 시장 환경을 고려해 HD건설기계는 호주를 신시장 전략의 핵심 거점으로 설정하고 자원과 역량을 집중하고 있다. 단순 수출 확대를 넘어 현지화 전략을 강화해 중장기 경쟁력을 확보하겠다는 구상이다.

특히 전체 건설기계 수요의 약 절반을 차지하는 소형 장비 시장 공략에 집중하고 있다. 이를 위해 신규 딜러망을 확대하는 한편, 현지 맞춤형 제품과 서비스 경쟁력 강화에 나섰다.

제품 전략에서도 변화가 감지된다. 기존 미니 굴착기 중심의 라인업을 보강하는 동시에, 올해 호주 시장에 컴팩트 트랙 로더(CTL)와 불도저 등을 출시하며 소형 장비 제품군을 확대할 계획이다. 다양한 장비 포트폴리오를 통해 고객 대응력을 높이겠다는 의도다.

금융 지원 역시 시장 확대의 중요한 동력으로 작용하고 있다. HD건설기계는 정책금융기관인 한국수출입은행의 '수출활력 ON 금융지원 패키지'를 활용해 신시장 공략 기반을 강화하고 있다. 해당 프로그램은 신규 수출시장 개척과 기간산업 경쟁력 제고를 위해 자금 지원, 금리 우대, 한도 확대 등 다양한 금융 혜택을 제공한다.

업계에서는 정책금융과 기업 전략이 맞물리면서 가격 경쟁력과 공급 안정성이 동시에 강화되는 효과가 나타나고 있다고 보고 있다. 특히 초기 시장 진입 단계에서 금융 조건이 수주 경쟁력을 좌우하는 만큼 정책금융의 역할이 더욱 중요해지고 있다는 분석이다.

HD건설기계 관계자는 "현대와 디벨론 두 브랜드의 영업망과 제품 경쟁력을 기반으로 호주 시장 공략을 본격화하고 있다"며 "한국수출입은행 및 현지 파트너사와의 협력을 바탕으로 글로벌 시장에서 경쟁력을 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

한편 HD건설기계는 호주를 비롯한 신흥시장 전반에서 수주 행진을 이어가고 있다. 올해 초 에티오피아 120대, 베트남 71대, 키르기스스탄 41대 공급 계약을 체결한 데 이어, 몽골에서도 초대형 굴착기를 포함한 광산용 장비 60여대를 수주했다.

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업계는 글로벌 건설경기 변동성에도 불구하고 자원 개발과 인프라 투자가 지속되는 신흥시장을 중심으로 건설기계 수요가 견조하게 유지될 것으로 보고 있다. 이에 따라 HD건설기계 역시 지역별 맞춤 전략과 금융 연계를 통해 글로벌 시장 확장을 이어갈 것으로 전망된다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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