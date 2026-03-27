맞춤형 수면 솔루션으로 침대 패러다임 전환

코웨이가 슬립&힐링케어전문 브랜드 '비렉스(BEREX)'를 앞세워 슬립테크 시장 공략에 본격 나섰다.

코웨이는 침대를 단순히 잠을 자는 가구에서 벗어나 슬립테크를 기반으로 수면 전후의 신체 회복과 숙면을 돕는 수면 솔루션으로 확장하고 있다. 초개인화된 맞춤 수면과 수면·휴식을 잇는 통합 헬스케어 경험을 제품으로 구현해 비렉스만의 생태계를 구축하겠다는 구상이다.

27일 관련 업계에 따르면 코웨이는 최근 열린 2026 서울리빙디자인페어에서 비렉스 슬립테크 역량을 집약한 신제품 3종을 공개했다. 신제품은 ▲안마 매트리스 M시리즈 ▲스트레칭 모션베드 R시리즈 ▲수면센서 매트리스 S시리즈로, 연내 출시를 앞두고 있다.

코웨이 비렉스 스트레칭 모션베드 R시리즈. 코웨이 AD 원본보기 아이콘

비렉스 슬립테크 라인업은 잠들기 전부터 기상까지 이어지는 수면 전 과정을 관리하는 데 초점을 맞췄다. 개인의 컨디션과 수면 습관을 반영해 수면 방해 요인을 줄이고 보다 안정적인 숙면 환경을 제공한다.

먼저 '안마 매트리스 M시리즈'는 안마기기와 침대를 결합한 융합형 제품으로, 마사지를 즐기며 자연스럽게 잠들고 싶은 고객을 겨냥했다. 강력한 안마 기능으로 하루 피로를 풀어주는 동시에 숙면 단계까지 이어지는 '원스톱 수면 케어 경험'을 제공한다.

'스트레칭 모션베드 R시리즈'는 잠들기 전 몸을 부드럽게 풀어주는 스트레칭 기능을 갖춘 제품이다. 정교한 스트레칭 모션이 신체 긴장을 완화해 편안하고 깊은 잠에 들 수 있도록 돕는다.

'수면센서 매트리스 S시리즈'는 차세대 스마트 매트리스로, 수면의 전 과정을 케어하는 지능형 솔루션 기술을 적용했다. 수면센서가 사용자가 잠든 사이 발생하는 미세한 움직임과 신체 변화를 감지해 최적의 수면 환경을 만들어준다.

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코웨이 관계자는 "앞으로도 수면과 휴식을 아우르는 차별화된 경험을 통해 비렉스만의 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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