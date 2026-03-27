이달 이사회서 '밸류업 3대 패키지' 확정

웅진씽크빅은 기업가치 개선에 속도를 내기 위해 주주환원 확대와 서비스 경쟁력 강화를 동시에 추진한다고 27일 밝혔다.

이는 학령인구 감소와 시장 경쟁 심화 등 경영 환경 변화 속에서 재무 체력을 기반으로 한 주주환원 정책과 고객 중심의 서비스 고도화를 양축으로 성장 기반을 강화하겠다는 전략이다.

웅진씽크빅은 이달 이사회를 열고 자기주식 25%인 185만주 소각, 주당 85원 현금배당, 자본준비금 1000억원의 이익잉여금 전입 등을 골자로 한 '밸류업 3대 패키지'를 중장기 정책으로 확정했다. 보통주 2대 1 액면병합도 함께 추진해 적정 주가 수준을 형성하고 주식 안정성을 높일 방침이다.

웅진씽크빅은 자격증 취득을 통해 학생들의 학습 참여를 유도하고 객관적인 실력 검증을 지원하는 '마스터 인증제'를 시행한다. 웅진씽크빅 AD 원본보기 아이콘

기존 웅진북클럽·슈퍼팟잉글리시·웅진스마트올 가입 고객이 보유 포인트로 방문·관리 학습 서비스를 이용할 수 있는 '빅플러스(Big Plus)'를 기간 한정으로 선보이며 서비스 경쟁력 강화에도 나섰다. 1:1 방문학습, 공부방, 학원 서비스까지 포인트 사용처를 확대했으며, 운영 결과에 따라 정식 서비스 전환을 검토할 계획이다.

최근 신규 프로그램도 선보였다. '마스터 인증제'는 국어·수학·영어·한자·한국사 5개 과목 관련 공인 자격증 취득과 연계해 학생 성취도를 객관적으로 검증하는 프로그램이다. KUT(고려대 전국 국어·수학학력평가)·지텔프 주니어·한국사능력검정시험 등 공신력 있는 자격증 및 인증시험과 연계해 차별화를 모색했다. 자격증 취득 수에 따라 마스터(Master)부터 그랜드 마스터(Grand Master)까지 4개 등급을 부여하고 최대 100만원의 장학금을 지급해 학생과 학부모의 지속적인 참여를 유인한다는 계획이다.

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아울러 웅진씽크빅은 지난해 발족한 AX(인공지능 전환) 연구소를 중심으로 업무 효율화와 개인화 학습 서비스 고도화를 추진하면서 수익 중심 사업 재편을 통해 경쟁력을 한층 끌어올릴 방침이다. 웅진씽크빅 관계자는 "앞으로도 수익성과 성장의 균형을 바탕으로 기업경쟁력을 강화해 나가겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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