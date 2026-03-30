브리지스톤골프, 국내 골퍼 위해 풀 티타늄 선택했다

한국형 BX1, BX2 드라이버 출시

내구성 발군, 슬립리스 바이트 밀링 기술

비거리와 방향성 모두 뛰어난 완성형 모델

비거리와 방향성을 모두 잡았다. 브리지스톤골프가 신형 드라이버 BX1, BX2를 출시했다. 국내 골퍼들을 만족시킨 완성형 모델이다.

한국여자프로골프(KLPGA) 투어 선수들에게 인기다. 팀 브리지스톤 박현경과 박지영을 비롯해 신다인, 안선주까지 BX1 드라이버로 교체했다. 팀 브리지스톤 선수들은 "직진성과 타감이 좋아서 드라이버를 바꿨다. 신제품에 대한 기대가 높다"고 평가했다.

한국 골퍼를 위해 제작한 제품이다. BX1, BX2의 글로벌 모델은 카본 소재를 사용한 반면, 한국형 드라이버는 풀 티타늄 소재를 선택했다. 풀 티타늄은 생산 단가가 높은 대신 내구성이 뛰어나다. 골퍼의 안전은 물론, 고객이 AS에 투자하는 시간과도 직결된다. 퍼포먼스 측면에서도 성능 저하 없이 오랫동안 쓸 수 있다. 한국 골퍼가 선호하는 경쾌한 타구감과 타구음을 제공한다.

페이스에도 타이어의 안전 기술을 활용한 브리지스톤골프의 특별한 기술이 집약돼 있다. 클럽과 볼이 만나는 찰나의 순간에도 스핀 컨트롤을 극대화하는 슬립리스 바이트 밀링을 적용했다. 이 기술은 타점에 따른 정밀한 레이저 가공으로 촘촘한 홈을 새겨 볼의 마찰력을 향상시킨다. 이를 통해 저스핀을 유지하고 볼의 고초속을 구현해 뛰어난 비거리 퍼포먼스를 이끈다.

오프 센터 부분에는 트레드 패턴을 적용해 페이스의 중앙 부분보다 더욱 강한 마찰력을 일으켜 미스 샷을 커버해 비거리 손실을 줄여준다. 비 오는 날이나 공에 물기가 있는 상황에서도 확실한 그립력으로 젖은 상태의 볼 미끄러짐을 억제한다.

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신형 BX 드라이버는 플레이 스타일에 따라 선택할 수 있다. BX1 드라이버는 컨트롤 성능을 중시하는 골퍼를 위한 라인이다. 강탄도, 저스핀, 조작성이 특징이다. BX2 드라이버는 캐리 비거리를 극대화하는 하이 테크놀로지 모델로 중고탄도에 저스핀, 드로우 바이어스로 높은 관용성을 자랑한다. BX 드라이버는 전국 온·오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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