철도망 ‘예타 통과’ 장안지구 눈길 우미건설 ‘부산 장안지구 우미린 프리미어’ 분양

부산 도시철도 정관선 예타 최종 통과… 장안지구 내 역 개설 공식화로 기대감

지방 부동산시장에서 철도망 확충이 예정된 지역에 수요자들의 관심이 높아지고 있다. 지방의 경우 철도교통이 광역 인프라를 연결하는 핵심 수단으로 여겨지는 만큼 수도권 대비 철도교통의 영향력이 크기 때문이다.

특히 이달 12일 부산 도시철도 정관선과 동해선 삼척~강릉 철도 고속화사업에 대한 기획재정부의 예비타당성 조사(이하 예타)가 통과됨으로써 인근 수혜지들이 관심을 받고 있다. 예타 통과는 철도 사업의 경제성과 정책적 타당성이 입증되어 본격적인 추진 단계에 돌입함을 의미하는 만큼, 역 개설이 확정된 수혜 지역의 부동산 시장의 높은 미래가치가 주목받고 있기 때문이다.

최근 가장 두드러진 광역 교통 호재를 맞이한 곳은 동부산권의 장안지구다. 이달(2월) 기획재정부 심의를 통해 부산 도시철도 '정관선' 건설 사업이 종합평가를 거쳐 예타를 최종 통과함에 따라, 장안지구 내 역 개설이 공식화되었다. 정관선은 동해선 좌천역에서 출발해 정관신도시를 거쳐 월평까지 약 13km 구간을 잇는 노면전차(트램) 노선으로, 부산 도심권은 물론 인근 주요 도시와의 광역 이동성을 크게 개선할 예정이다.

한 부동산 전문가는 "지방 철도망 예타 통과는 사업의 불확실성이 걷히고 추진이 공식화되는 객관적 지표인 만큼 수요자들의 관심이 집중되는 것은 당연한 결과"라며 "대규모 교통 호재는 착공이나 개통 시점이 되면 이미 그 가치가 시세에 상당 부분 반영되기 때문에, 사업이 확정되는 예타 최종 통과 직후를 미래가치를 가장 안전하고 발 빠르게 초기에 선점할 수 있는 최적의 진입 시기로 보는 수요자들이 많다"라고 전했다.

이에, 핵심수혜지로 언급되는 장안 지역에 분양중인 단지가 이목을 집중시키고 있다.

우미건설은 부산광역시 장안택지개발지구 B-1블록에 '부산 장안지구 우미린 프리미어'를 오는 분양 중이다. 해당 단지는 지하 2층~지상 25층, 4개 동 전용면적 59~84㎡, 총 419세대 규모다. 단지 인근 위치한 동해선 좌천역을 이용하면 오시리아역, 센텀역 등 동부산권 주요 거점으로 이동할 수 있다. 특히 이달(2월) 기획재정부 심의를 통해 부산 도시철도 정관선 사업이 예비타당성 조사를 최종 통과함에 따라, 장안지구 내 역 개설이 공식화되면서 다중 철도망 확보에 대한 기대감도 높아지고 있다.

각종 인프라 접근성도 우수하다. 단지 바로 앞에 '부산 프리미엄 아울렛'이 자리해 쇼핑은 물론 외식, 문화생활까지 모두 도보로 누릴 수 있는 초근접 입지를 갖췄다. 희소성을 지닌 입지로, 일상 속 여유와 도시적 편의성을 동시에 만족시킨다는 평가를 받는다.

단지 인근에는 초등학교 신설이 예정돼 있으며, 장안중학교와 부산장안고등학교, 장안제일고등학교 등 각급학교도 가까운 곳에 있어 자녀를 둔 학부모들의 관심이 예상된다. 또한, 동남권원자력의학원도 단지 인근 위치해 신속한 의료 서비스도 이용이 가능하다.

상품성도 눈에 띈다. 전 세대가 남서향·남동향으로 설계돼 채광과 통풍이 우수하며, 실내 공간 활용도를 높인 4BAY 판상형 구조가 적용돼 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다. 입주민들의 주거만족도를 높이는 다양한 커뮤니티도 마련된다. 단지에는 실내골프연습장과 피트니스클럽, 카페린 등이 조성돼 입주민들의 건강한 여가생활을 지원한다.

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한편, 부산 장안지구 우미 린 프리미어 견본주택은 부산 기장군 정관읍 매학리에 마련되어 있다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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