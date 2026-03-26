한국 시장 협력 강화 논의

(왼쪽부터)구스타브 소더스트롬 스포티파이 공동 CEO, 최수연 네이버 대표, 알렉스 노스트롬 스포티파이 공동 CEO. 스포티파이 제공 AD 원본보기 아이콘

알렉스 노스트롬 스포티파이 공동 최고경영자(CEO)와 구스타브 소더스트롬 공동 CEO가 스웨덴 스톡홀름 본사에서 최수연 네이버 대표와 만나 한국 시장에서의 전략적 협력 방안을 논의했다고 스포티파이가 26일 밝혔다.

이번 회동은 지난해 11월 발표한 양사의 파트너십을 바탕으로 초기 성과를 점검하고 향후 방향성을 공유하고자 마련됐다. 양사는 각 플랫폼이 보유한 강점을 결합해 한국 사용자에게 확장된 오디오 경험을 제공하는 방안을 모색했다.

노스트롬 공동 CEO는 "한국은 로컬 창작 생태계와 글로벌 연결성이 활발히 교차하는 중요한 시장"이라며 "네이버와의 파트너십은 사용자와 창작자 모두에게 의미 있는 가치를 제공할 수 있다는 믿음을 바탕으로 한다"고 말했다.

소더스트롬 공동 CEO는 "플랫폼 간 협력은 단순한 연동을 넘어 어떻게 함께 진화할 것인가가 중요하다"며 "이번 만남은 장기적 관점에서 양사의 우선순위를 깊이 있게 논의한 자리였다"고 밝혔다.

최 대표는 "창작자 성장 지원과 사용자 경험 증대 측면에서 양사가 공통의 철학을 가졌음을 확인했다"며 "서비스와 플랫폼 역량, 브랜드를 융합해 국내 사용자들이 새로운 방식으로 음악과 오디오 콘텐츠를 경험하도록 협력을 확대할 것"이라고 강조했다.

양사는 파트너십 확장의 하나로 최근 '네이버 아이디로 로그인'을 통한 싱글사인온(SSO) 연동을 마쳤다. 이에 따라 국내 사용자들은 더욱 간편한 환경에서 스포티파이 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

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이날 CEO 간 만남과 함께 실무진 세션도 별도로 진행됐다. 실무진은 협력 과제를 점검하고 사용자 경험을 고도화하기 위한 논의를 이어갔다. 양사는 구체적인 추가 협력 사항을 향후 순차적으로 공개할 예정이다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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