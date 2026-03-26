"조세 중심 토탈 회계·세무 서비스 확대"

PKF서현회계법인은 박국진 전 서울지방국세청 조사1국 조사2과장을 경영전략·세무 부문 대표로 선임했다고 26일 밝혔다.

박 대표는 사법연수원 39기 출신으로 공인회계사와 변호사 자격을 보유했다. 서울대 경제학과 재학 중 2000년 공인회계사 시험에 합격해 2001년 삼일회계법인에서 공인회계사로 업무를 시작했다. 이후 사법연수원 수료 후 로펌을 거쳐 국세청과 서울지방국세청, 인천지방국세청 등 주요 세정 기관에서 다양한 보직을 맡았다. 서울대 법학과에서 석사 학위를 취득 후 박사 과정을 수료하기도 했다.

그는 국세청 조사기획과 팀장과 서울지방국세청 국제거래조사국 팀장을 역임했다. 국세청 조사기획과 재직 당시 범칙 세무조사를 총괄하며 조세포탈죄 등 조세범처벌법 관련 업무를 담당했다. 서울지방국세청 국제거래조사국에서는 다국적 기업을 대상으로 이전 가격과 고정사업장 관련 세무조사를 수행했다. 이후 조사1국 조사2과장으로 재직하며 대기업 및 중견기업 대상 세무조사를 담당하기도 했다.

박국진 서현회계법인 경영전략·세무 부문 대표. 서현회계법인 AD 원본보기 아이콘

인천지방국세청 징세송무국장 재직 당시에는 조세쟁송과 징세 업무를 총괄했다. 이후 제주세무서장과 도봉세무서장을 거쳐 납세 행정을 이끌었으며 대통령실 법률비서관실에 파견돼 조세·법률 관련 정책 지원 업무도 수행했다.

서현회계법인은 박 대표 영입을 통해 세무 서비스 역량을 강화할 계획이라고 설명했다.

박국진 대표는 "국세청과세무 행정 현장에서 쌓은 경험을 바탕으로 기업과 개인 고객에게 더욱 전문적인 세무 자문 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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서현회계법인 관계자는 "박국진 대표는 세무 행정과조세 법무, 회계 및 자문 등 다양한 분야에서 경험을 쌓은 전문가"며 "기업과 개인 고객에게 더욱 체계적인 세무·회계 자문 서비스를 제공할것으로 기대한다"고 밝혔다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



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