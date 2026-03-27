총점 95점…전체 평균 상회

동덕여자대학교가 한국문화예술위원회의 '2025년 예술대학의 예비예술인 현장 연계 지원사업'에서 최고점 평가를 받았다.

동덕여자대학교 전경. 동덕여대 AD 원본보기 아이콘

27일 동덕여대에 따르면 지난해 동덕여대가 진행한 '창조적 자유의 드로잉, 신진 미술가의 횡단적 예술 실험' 프로젝트는 회화·큐레이터· 체육 전공 29인의 예비예술인이 참여해 다양한 장르의 활동을 수행했다.

한국문화예술위원회의 성과 평가 보고서에 따르면 동덕여대는 총점 95.0점을 기록해 전체 평균(91.3)을 크게 상회했다. ▲사업 운영·관리 ▲창작 결과·발표회 ▲만족도 등 전 항목에서도 최고점을 기록했다. 절차·운영 안정화가 돋보이고 예비예술인이 전시 전 과정을 직접 수행해 교육적 효과가 크다는 평가다.

프로젝트를 기획하고 총괄한 강수미 동덕여대 회화전공 교수는 "학생들이 실제 예술 현장에서 가까운 역량을 갖추도록 하는 데 중점을 두었고 그 결과가 높은 평가로 이어졌다는 점에서 매우 뜻깊다"고 말했다.

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한편 이번 사업은 성북문화재단과 협력했다. 성북문화재단은 전시 공간과 전문인력을 지원하며 예비예술인들이 지역 문화예술 현장과 접점을 넓힐 수 있도록 기여했다. 또 문화예술 전문가 초청 특강과 멘토링 프로그램을 운영해 예비예술인의 실무 이해와 전문 역량을 높였다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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