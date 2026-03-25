중동 정세 불안 원자재 가격 상승 등

여파가 국내까지 확산

건설분야 별도 대응 필요

김진태 강원특별자치도지사는 '2026 강원건설건축박람회' 개막식에서 최근 불안한 중동 정세에 대응해 도내 건설·건축 기업 지원을 위한 특별 대책 마련을 지시했다고 25일 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사가 25일 '2026 강원건설건축박람회' 개막식에서 최근 불안한 중동 정세에 대응해 도내 건설건축 기업 지원을 위한 특별 대책 마련을 지시하고 있다. 강원도 제공 AD 원본보기 아이콘

2026 강원건설건축박람회는 25일부터 27일까지 3일간 춘천 봄내체육관에서 열리며 도와 춘천시, 강원건설단체연합회, 강원일보사가 공동주최한다.

이번 박람회에는 71개 업체, 92개 부스가 참여해 역대 최대 규모를 기록했으며, 지역 건설사·설계사·자재 생산업체의 전시와 함께 건설협회 상담부스도 운영된다.

김진태 지사는 "강원건설건축박람회가 해마다 규모를 키우며 성황을 이루고 있다"며 "참여 기업들이 실제로 체감할 수 있는 성과를 내고 있는 점이 무엇보다 의미 있다"고 말했다.

이어 "박람회 참가 기업들의 매출이 연간 약 12% 성장하는 등 긍정적인 효과가 나타나고 있다"며 "어려운 여건 속에서도 도내 업체들이 더 많은 공사를 수주하고 성장할 수 있도록 조기집행 등 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

특히 "최근 중동 정세 불안으로 원자재 가격 상승과 물류 부담이 확대되며 그 영향이 국내까지 빠르게 확산되고 있다"며, "이미 경제국을 중심으로 수출기업 물류비 부담 완화를 위해 70억 원 규모의 기금을 마련해 지원 중"이라고 설명했다.

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아울러 "건설 분야 역시 별도의 대응이 필요하다"면서 "도내 건설·건축 기업 보호를 위한 특별 대책을 조속히 마련할 것을 건설국에 지시, 현장의 목소리를 반영하기 위해 관련 업계와 간담회도 개최하겠다"고 덧붙였다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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