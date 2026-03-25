31일까지 온·오프라인 모집
1998~2007년생 청년 대상

화순군청 전경

화순군청 전경

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전남 화순군은 지역 청년들의 자기 계발과 문화생활 기회를 확대하기 위해 '2026년 전남 청년 문화복지카드 지원사업' 대상자를 오는 31일까지 모집한다고 밝혔다.


이 사업은 청년들에게 도서, 영화, 공연, 학원 수강, 체육시설 이용, 여행 등 폭넓은 문화·복지 활동을 지원해 지역 정착을 돕는 사업이다. 선정된 청년에게는 1인당 연 최대 25만 원의 체크카드 포인트가 지급된다.

지원 대상은 현재 화순군에 주소를 두고 2024년 2월 9일 이전부터 도내에 2년 이상 거주한 청년으로, 1998년부터 2007년 사이 출생자이다.


다만 복지포인트를 지급받는 공공기관 근무자, 학교 밖 청소년 교육수당 지급 대상자, 전라남도 여성농어업인 행복바우처 대상자 등은 제외된다.

문화복지카드는 공연 관람, 학원 수강, 여행, 체육시설 이용 등 자기계발과 문화활동을 위한 용도로 도내 지정 가맹점에서 오프라인으로 사용할 수 있다.


신청은 NH농협카드 누리집을 통한 온라인 또는, 주민등록상 주소지 관할 읍·면 행정복지센터를 방문해 가능하며, 지난해 지원을 받았던 기존 수혜자라도 매년 자격 요건을 확인해야 하므로 올해 반드시 다시 신청해야 한다.

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자세한 사항은 화순군청 누리집, 청년센터 누리집 공지 사항을 참고하거나, 화순군청 인구 청년정책과 청년지원팀으로 문의하면 된다.


호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
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