화순군 '전남 청년 문화복지카드 지원사업' 확대…연 25만 원 지원
불러오는 중...닫기
31일까지 온·오프라인 모집
1998~2007년생 청년 대상
화순군청 전경
전남 화순군은 지역 청년들의 자기 계발과 문화생활 기회를 확대하기 위해 '2026년 전남 청년 문화복지카드 지원사업' 대상자를 오는 31일까지 모집한다고 밝혔다.
이 사업은 청년들에게 도서, 영화, 공연, 학원 수강, 체육시설 이용, 여행 등 폭넓은 문화·복지 활동을 지원해 지역 정착을 돕는 사업이다. 선정된 청년에게는 1인당 연 최대 25만 원의 체크카드 포인트가 지급된다.
지원 대상은 현재 화순군에 주소를 두고 2024년 2월 9일 이전부터 도내에 2년 이상 거주한 청년으로, 1998년부터 2007년 사이 출생자이다.
다만 복지포인트를 지급받는 공공기관 근무자, 학교 밖 청소년 교육수당 지급 대상자, 전라남도 여성농어업인 행복바우처 대상자 등은 제외된다.
문화복지카드는 공연 관람, 학원 수강, 여행, 체육시설 이용 등 자기계발과 문화활동을 위한 용도로 도내 지정 가맹점에서 오프라인으로 사용할 수 있다.
신청은 NH농협카드 누리집을 통한 온라인 또는, 주민등록상 주소지 관할 읍·면 행정복지센터를 방문해 가능하며, 지난해 지원을 받았던 기존 수혜자라도 매년 자격 요건을 확인해야 하므로 올해 반드시 다시 신청해야 한다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스기름값이 불러올 최악 시나리오 나왔다 "유가 150...
자세한 사항은 화순군청 누리집, 청년센터 누리집 공지 사항을 참고하거나, 화순군청 인구 청년정책과 청년지원팀으로 문의하면 된다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>