민주당 광주 남구 2명·북구 5명 본경선 진출 확정(종합)

남구 김병내·황경아 맞대결

북구 5명 경쟁…결선투표 가능

권리당원 100% 투표로 선출

더불어민주당 광주광역시당이 25일 6·3 지방선거 광주 남구와 북구청장 후보 선출을 위한 예비경선 결과를 발표하고 본경선 진출자를 확정했다.

광주 남구청장 경선에서는 김병내 후보와 황경아 후보가 본경선에 진출했다. 남구는 2인 경선으로 최종 후보를 가리게 된다.

광주 북구청장 경선에서는 김동찬·문상필·신수정·정다은·조호권 후보 등 5명이 본경선에 진출했다.

이번 예비경선은 지난 24일부터 25일까지 권리당원 100% 투표 방식으로 진행됐다.

북구의 경우 본경선에서 1위 후보가 과반 득표를 얻지 못하면 결선투표가 실시된다.

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민주당은 본경선을 통해 최종 후보를 확정한 뒤 6·3 지방선거 본선 체제에 돌입할 예정이다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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