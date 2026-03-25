DMZ 생태·환경 보전·평화적 이용 방안 모색

지속 가능한 접경지역 발전 전략 논의

경기 파주시는 25일 파주장단콩웰빙마루에서 학계 전문가, 시민 등이 참석한 가운데 '한반도 평화공존, 파주 디엠지(DMZ) 생태·평화 세미나'를 개최했다.

파주시가 25일 파주장단콩웰빙마루에서 학계 전문가, 시민 등이 참석한 가운데 '한반도 평화공존, 파주 디엠지(DMZ) 생태·평화 세미나'를 개최하고 있다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 토론회(세미나)는 정부 국정과제로 제시된 '디엠지(DMZ) 국제 생태·평화·관광 협력지구 개발, 평화경제특구 조성'과 '한반도 생물다양성 회복' 정책에 파주시가 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.

토론회(세미나)에는 시민과 생태·환경·평화 분야 전문가, 통일부, 지자체 관계자 등 300여 명이 참석했다. 이날 참여정부 법무부장관을 지낸 강금실 외교부 글로벌기후환경대사가 축사를 통해 기후·환경 정책의 중요성과 중앙정부와 지방정부 간 긴밀한 협력의 필요성을 강조했으며, 박정 국회의원은 정부 국정과제 이행을 위한 국회 차원의 정책적 지원을 약속했다.

분야별 전문가 주제발표… 파주 디엠지(DMZ) 보전과 평화적 이용 방향 제시

주제발표에서는 분야별 전문가들이 주요 국정과제 이행 방향을 중심으로 발표를 진행했다.

강민조 국토연구원 한반도·동아시아연구센터장은 '디엠지(DMZ)의 보전 및 평화적 이용 방안'을 주제로 발표하며, 디엠지(DMZ)의 생태적 가치를 보전하면서 접경지역을 '평화지대'로 전환하기 위한 남북접경위원회(비무장지대 평화이용위원회) 설치, 법·제도 정비, 단계적 협력 전략이 필요하다고 제안했다.

서형수 국립생태원 생태조사연구실 전임연구원은 '디엠지(DMZ) 일원의 생태적 중요성과 보전 방향'을 주제로 발표하며, 디엠지(DMZ) 일원은 다양한 멸종 위기 야생생물의 서식처로 산지 내 서식지 보호지역 지정, 생태계 교란 외래종 관리 필요 등 생물다양성 보전을 위한 디엠지(DMZ)의 생태적 가치와 과학적 관리 필요성을 강조했다.

조성택 경기연구원 경기북부특별자치도연구센터장은 "경기북부 접경지역은 최근 5년 저부가가치 산업 집중과 성장 격차가 구조화되고 있다"며 "이에 인공지능(AI)·디지털전환, 바이오·헬스, 문화·관광 등 4대 성장동력과 9대 산업벨트 구축, 평화경제특구·기회발전특구 지정을 통해 신산업 유치와 혁신거점 조성으로 산업구조를 고도화해야 한다"고 강조했다.

파주시가 25일 파주장단콩웰빙마루에서 학계 전문가, 시민 등이 참석한 가운데 '한반도 평화공존, 파주 디엠지(DMZ) 생태·평화 세미나'를 개최하고 있다. 파주시 제공 원본보기 아이콘

전문가 토론 통해 지속 가능한 환경보전·평화적 이용 방안 논의

전문가 토론은 국토연구원 부원장을 지낸 이상준 한미글로벌 통일한반도건설전략연구소 소장이 좌장을 맡아 진행했다.

토론에는 ▲박은주 통일연구원 북한연구실 연구위원 ▲양철 강원연구원 분권연구부 부장 ▲이경희 한국수출입은행 북한개발연구센터 책임연구원 ▲박준태 파주시 환경국장이 참여했으며, 접경지역 여건 변화에 대응한 '파주시의 지속 가능한 환경 보전과 평화적 이용 방안'을 다각도로 논의했다.

토론 참석자들은 디엠지(DMZ)의 생태환경 보전을 전제로 평화·문화·관광 가치를 연계한 실행력 있는 정책을 국정과제와 연동해 추진하고, 개발 압력에 선제 대응하는 체계를 구축해야 한다는 데 의견을 모았다.

이를 위해 중앙·지자체·전문가가 참여해 협력 체계를 강화하고, 파주시가 생태·평화 협력도시로 도약할 수 있도록 제도·사업 기반을 구체화해야 한다고 제언했다.

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파주시 관계자는 "이번 토론회(세미나)를 통해 디엠지(DMZ)의 생태 보전과 평화·문화·관광 자원을 연계한 정책을 구체화하는 계기를 마련했다"며 "선제적으로 국정과제와 연계한 대응체계를 마련해 파주시가 생태·평화 중심 도시로서의 위상을 한층 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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