"도내 종량제봉투에 대한 단기간 내 공급 부족이나 품귀 현상이 발생할 가능성이 작다."

경상남도가 최근 중동 전쟁 여파에 다른 플라스틱 원재료 수급 불안정으로 종량제봉투 품귀 우려 목소리가 전국적으로 나오는 가운데, 도내 종량제봉투 재고 및 제작 가능 물량을 점검한 후 이같이 밝혔다.

경남 창원에서 사용하는 쓰레기 종량제봉투. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

25일 경남도에 따르면 도내 18개 시·군은 종량제봉투 재고와 추가 제작 가능 물량을 포함해 평균 2개월에서 최대 6개월 분량까지 확보하고 있다.

또 '폐기물관리법'에 따라 종량제봉투 판매 가격이 시·군별 조례로 정해져, 판매자가 임의로 가격을 올릴 수 없다.

도 관계자는 "현재 종량제봉투 수급은 안정적으로 유지, 관리되고 있다"며 "사재기를 하더라도 실질적 이득이 없으니 과도하게 구매하거나, 공급 부족과 품귀 현상에 대해 불안감을 가질 필요는 없다"라고 말했다.

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아울러 "국제 원자재 시장 변동 상황을 예의주시하고 시·군과 긴밀히 협력해 종량제봉투 제작과 공급에 차질이 생기지 않게 할 것"이라며 "수급 상황을 철저하게 관리해 도민 생활에 불편함이 없게 하겠다"고 덧붙였다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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