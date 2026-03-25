전기차 수요 둔화에…소니·혼다 전기차 합작 프로젝트 무산

美 예약판매 진행 '아필라' 판매 좌초

북미 생산 예정 3개 전기차 차종 개발 중단

혼다, 2025 회계연도에 6.5조 적자 예상

일본 소니그룹과 혼다가 출자해 설립한 소니혼다모빌리티가 전기차(EV) 개발과 판매를 전면 중단하기로 했다.

25일 니혼게이자이신문과 아사히신문 등에 따르면 소니·혼다는 미국에서 예약 판매를 진행했던 전기차 '아필라 1'과 2028년 이후 출시를 목표로 개발 중이던 후속 모델의 판매를 모두 중지하기로 결정했다.

아필라 1은 올해 미국에서 인도될 예정이었으며, 판매 가격은 최소 8만9900달러(약 1억3000만원) 수준이었다. '아필라'는 일본을 대표하는 엔터테인먼트 기업 소니와 자동차 제조사 혼다의 협업 모델로 주목받았다. 2022년 설립된 소니혼다모빌리티는 아필라를 움직이는 엔터테인먼트 플랫폼으로 규정하고, 차량 내 콘텐츠와 디지털 경험을 핵심 경쟁력으로 내세웠다.

니혼게이자이신문은 "양사가 소니의 디지털 기술과 혼다의 생산 기술을 결합해 미국 테슬라에 대응할 일본 연합으로 기대를 모았다"며 특히 소니가 아필라를 새로운 엔터테인먼트 공간으로 자리매김하려 했다고 전했다.

그러나 전기차 수요 둔화로 혼다가 EV 사업 축소를 결정하면서 아필라 프로젝트도 결국 좌초됐다. 혼다는 이미 북미 생산을 계획했던 3개 전기차 차종 개발을 중단했으며, EV 전략 재검토에 따른 자산 손상 등을 반영해 2025회계연도에 최대 6900억엔(약 6조5000억원)의 적자를 기록할 것으로 전망된다.

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아필라 출시 무산으로 일본 전기차 산업의 경쟁력이 더욱 약화될 것이란 우려도 나온다. 니혼게이자이신문은 BYD를 비롯한 중국 업체들이 성능과 가격 경쟁력을 앞세워 빠르게 시장을 장악하는 반면, 일본 기업들의 대응은 뒤처지고 있다고 지적했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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