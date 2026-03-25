강기윤 국민의힘 경남 창원특례시장 선거 예비후보가 당내 경선 후보 토론회 개최에 관련해 입을 열었다.

강 예비후보는 25일 시청 프레스센터에서 열린 정책 공약 발표 회견에 앞서 "당내 경선 토론회와 관련해 상대 후보를 비방하기 위한 악의적인 공세를 멈춰야 한다"라고 밝혔다.

그는 "중앙당 공천관리위원회의 원칙은 토론회 미개최"라며 "합의 없는 토론은 원칙에 어긋날 뿐 아니라 같은 당 후보끼리 서로 헐뜯고 음해하는 진흙탕 싸움으로 변질될 우려가 크다"라고 했다.

강기윤 국민의힘 경남 창원특례시장 선거 예비후보가 당내 경선 후보 토론회 개최에 관한 입장을 밝히고 있다. 강기윤 예비후보 선거사무실 제공 AD 원본보기 아이콘

이어 "이러한 내부 갈등은 결국 본선에서 다른 당 후보에게 공격의 빌미를 제공하고 우리 당의 경쟁력을 약화하는 독이 될 것"이라며 "많은 시민과 당원도 자중지란 상황을 우려하고 있다"고 말했다.

또 "선거의 본질은 더 많은 시민을 만나 목소리를 듣고 정책에 담아내는 것"이라며 "현장에서 시민 목소리를 듣고 있고 이미 공개된 정책과 실적으로 정정당당하게 평가받고 있다"고 강조했다.

강 예비후보는 "토론이 성립하려면 후보 간 협의와 합의가 필수이며, 이는 대화와 타협을 중시하는 정치인의 기본 자질"이라며 "중앙당 공관위 설명회 자리에서 대리인을 통해 원칙적 입장만 확인하곤 어떠한 추가 소통 없이 비방 위주의 회견부터 하는 행태는 그 진의를 의심케 한다"고 지적했다.

아울러 "창원의 미래를 위한 토론을 원했다면 당사자 간 정정당당한 협의를 먼저 해야 한다"며 "그것이 시민들이 기대하는 품격 있는 정치이자 동료 후보에 대한 최소한의 예의"라고 꼬집었다.

이날 강 예비후보는 '키즈 동·식물 테마파크 조성'을 중심으로 한 정책 공약을 발표했다.

그는 "아이가 행복한 창원을 만들기 위해 키즈 동·식물 테마파크를 조성하겠다"라며 "창원시의 교육·복지 인프라 확충 정책과 주식회사 에셀이 보유한 세계적 동물 수급 및 컨설팅 역량을 결합해, 창원을 대표하는 가족 친화적 체험 공간을 만들겠다"고 약속했다.

이와 함께 "햇빛, 바람, 수소 발전으로 일자리 10만 개를 창출해, 이익금을 경제활동인구 50만명에게 1인당 100만원씩 에너지 연금으로 돌려드리겠다"고 했다.

태양광 산단 2조 9000억원, 수소 허브 9조원, 해상풍력단지 2조 3000억원 등 총 14조원을 투입하면 30조원의 경제파급 효과가 예상돼, 매년 2500억원의 수익이 나올 것이라 전망했다,

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▲마산청사와 진해청사 설치 및 운영 ▲남해고속도로 제1지선 서마산나들목(IC)과 지방도 제1030호선 완암나들목을 연결하는 왕복 4차로 규모 지하고속도로 건설도 공약으로 내세웠다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



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