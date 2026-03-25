항공유 급등 '직격탄'…에어프레미아, LA 노선 30% 줄인다
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고유가·고환율 이중고 겪는 항공업계
운항 감축 본격화
항공유 가격 12.6%↑
중동 전쟁 여파로 국제 항공유 가격이 폭등하자 저비용항공사(LCC)를 중심으로 비용 부담을 줄이기 위한 운항 감축이 본격화하고 있다.
에어프레미아, 4~5월 LA 노선 26편 비운항
에어프레미아 항공기. 에어프레미아
25일 항공업계에 따르면 장거리 노선을 주력으로 하는 에어프레미아는 내달 20일부터 5월 31일까지 인천∼로스앤젤레스(LA) 노선에서 총 26개 항공편을 운항하지 않기로 했다. 당초 이 기간에 88편을 운항할 예정이었으나, 약 30%를 감축해 62편만 운항하기로 했다. 해당 항공편을 예약한 승객은 7일 이내 일정으로 1회 무료 변경하거나, 수수료 없이 항공권을 전액 환불받을 수 있다.
앞서 에어프레미아는 지난 23일 인천∼호놀룰루 노선에서도 6개 항공편의 비운항 계획을 발표한 바 있다. 현재 운항 중인 샌프란시스코, 뉴욕 등 다른 미주 노선에서도 추가로 비운항을 결정할 가능성이 있다.
에어부산·에어로케이도 4월부터 운항 축소
에어부산 항공기. 에어부산원본보기 아이콘
중동 전쟁 이후 항공유 가격이 치솟으면서 LCC를 비롯한 항공업계가 직격탄을 맞고 있다. 실제로 에어부산은 지난 20일 홈페이지를 통해 4월 한 달간 부산~괌(왕복 14회), 부산~세부(왕복 2회), 부산~다낭(왕복 4회) 등 국제선 3개 노선에 대해 운항하지 않는다고 밝혔다. 청주국제공항을 거점으로 하는 에어로케이 역시 4∼6월 사이 운항 예정이던 청주~클락, 청주~울란바토르 등 국제선 4개 노선에 대한 운항을 일부 중단한다고 안내했다.
항공사들이 운항 감축에 나서는 이유는 항공유가 통상 항공사 영업비용의 25~35%를 차지할 만큼 비중이 크기 때문이다. 또 항공유는 달러로 결제하는 데다 항공기 리스료와 정비비 또한 외화 비중이 높아 고유가·고환율이 동시에 닥치면 비용 압박이 더욱 커질 수밖에 없다.
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한편 국제항공운송협회(IATA) 집계에 따르면 지난 14∼20일 기준 세계 평균 항공유 가격은 전주 대비 12.6% 오른 배럴당 197달러를 기록했다. 전달 평균과 비교하면 105.8% 급등한 것이다.
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