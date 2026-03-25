다카이치 총리, IEA 사무총장 면담

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

다카이치 사나에 일본 총리가 25일 도쿄 총리 관저에서 파티흐 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장을 만나 추가 비축유 방출 준비를 요청했다고 일본 NHK방송이 보도했다.

다카이치 총리는 면담 모두발언에서 "IEA가 사상 최대 규모의 비축유 방출을 결정한 데 경의를 표한다"며 일본 역시 선제적으로 비축유 방출을 결정했다고 밝혔다. 이어 중동 정세 악화에 따른 호르무즈 해협 봉쇄로 아시아 각국이 어려움을 겪고 있다며 "(미국·이란 전쟁) 장기화에 대비해 추가 방출 준비를 요청하고자 한다. IEA와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

이에 대해 비롤 사무총장은 "세계 에너지 안보가 중대한 국면에 직면했다"며 필요할 경우 추가 방출을 검토할 수 있다는 입장을 밝혔다. 양측은 중요 광물의 안정적 공급을 위해서도 협력을 강화하기로 했다. IEA는 지난 11일 전략 비축유 4억배럴 방출을 결정한 바 있다.

일본 정부는 이달 16일부터 민간 비축유 방출을 시작했으며, 26일부터는 국가 비축유 공급에 나선다. IEA에 따르면 일본은 국가 비축유 5400만배럴과 민간 의무보유분 2580만배럴을 포함해 총 7980만배럴을 방출할 예정이다.

경제산업성은 23일 기준 전국 평균 휘발유 소매가격이 리터당 177.7엔(약 1678원)으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 전주 대비 13.1엔 하락한 수준이다. 일본 정부는 휘발유 가격을 리터당 170엔 수준으로 억제하기 위해 정유사 등 도매업체에 보조금을 지급하고 있다.

교도통신은 26일부터 내달 1일까지 지급될 보조금이 리터당 48.1엔으로, 2022년 1월 제도 도입 이후 최고치가 될 것으로 보인다고 전했다. 다만 휘발유 가격은 하락세를 보이는 반면, 보조금 대상에서 제외된 나프타 등은 수급 불안과 가격 상승이 이어지고 있어 일본 정부가 중소기업에 미칠 영향을 주시하고 있다고 덧붙였다.

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한편, 25일(미 동부시간) 금융정보 플랫폼 인베스팅닷컴에 따르면 미국 서부텍사스산원유(WTI) 근월물은 전 거래일보다 4.99% 내린 87.72달러에 거래되고 있다. 국제 유가 기준인 브렌트유 선물도 5.23% 내린 94.99달러를 기록 중이다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



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