자치구 협력형·문화예술교육사 현장 역량강화 선정

생활권 기반 지역 밀착형 문화예술교육 본격 추진

은평문화재단은 서울문화재단이 주관하는 '2026 서울 문화예술교육 지원사업 통합공모'에서 2개 부문에 최종 선정돼 국·시비 총 5200만원을 확보했다고 25일 밝혔다.

은평문화재단의 2025 문화예술교육사 현장 역량강화 사업 '손 끝의 감각, 내 안의 이야기를 들려줄게' 이미지. 사진 은평문화재단 AD 원본보기 아이콘

선정된 사업은 '자치구 협력형' 문화예술교육 사업과 '문화예술교육사 현장 역량강화' 사업이다. 은평문화재단은 이번 선정으로 지역의 사회적 변화와 생활권 문화환경을 반영한 문화예술교육 사업을 본격 추진할 계획이다.

'자치구 협력형' 문화예술교육 사업은 1인 가구 증가 등 은평구의 인구·생활 구조 변화에 주목해 생활권 내 공간을 중심으로 참여자 간 관계 형성과 공동체 경험 확장을 목표로 한다. 공원과 산책로, 생활권 문화공간 등 일상적 장소를 기반으로 걷기·관찰·기록·공유 등의 예술 활동을 진행하고, 개인의 경험을 이웃과의 관계로 확장하는 지역 밀착형 문화예술교육 모델을 구축할 예정이다.

2년 연속 선정된 '문화예술교육사 현장 역량강화' 사업은 지역 문화시설과 자원을 기반으로 문화예술교육의 장을 넓히고 신진 문화예술교육 기획자의 현장 실무 역량을 높이는 데 초점을 맞췄다. 재단은 그간 축적한 지역 문화예술 기반과 운영 경험을 바탕으로 차세대 문화기획자 육성에도 기여할 것으로 보고 있다.

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장우윤 은평문화재단 대표이사는 "이번 공모 선정을 통해 구민들이 일상 속에서 문화예술교육의 가치를 체감할 수 있는 토대가 마련됐다"며 "변화하는 지역 환경에 발맞춘 지속 가능한 교육 생태계를 조성해 나가겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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