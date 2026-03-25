남도풍경연구소와 업무협약

지난 24일 무안군이 남도풍경연구소와 업무협약을 통해 관광홍보에 박차를 가할 것으로 보인다. 무안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 무안군이 민간 네트워크를 활용한 관광 홍보 강화에 나섰다.

군은 지난 24일 군수실에서 남도풍경연구소와 자연·문화·관광자원 홍보를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 무안의 자연경관과 관광자원, 지역축제 등을 사진 콘텐츠로 기록하고, 민간 홍보 네트워크를 활용해 전국에 알리기 위해 추진됐다.

남도풍경연구소는 2014년 설립된 비영리 연구단체로, 광주·전남·전북 지역 풍경을 사진으로 기록하고 홍보해 온 단체다. 특히 회원 8,300여 명 규모의 네이버밴드 '남도풍경'을 운영하며, 수도권 등 5개 전문 여행 출사단체 약 30만 명에게 남도 지역 정보를 제공하고 있다.

협약에 따라 연구소는 전남 무안군과 협력해 주요 관광지와 축제, 행사 등을 촬영하고 사진전 개최, 사진집 발간, SNS 홍보 등 다양한 활동을 추진할 계획이다.

군은 이번 협약을 계기로 자연경관을 활용한 관광 콘텐츠 발굴과 홍보를 강화해 관광객 유치와 체류형 관광 활성화를 도모한다는 방침이다.

AD

김산 무안군수는 "전문 사진작가의 시선을 통해 무안의 자연과 관광자원이 더욱 널리 알려지길 기대한다"며 "앞으로도 다양한 홍보 콘텐츠 발굴과 협력을 통해 관광 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>