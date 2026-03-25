'GS인증' 어떻게 받나… 동의대 부산IT융합부품연구소, GS인증기관 합동설명회

인증기준·간소화시험평가 제도 안내

동의대학교 부산IT융합부품연구소가 'GS인증' 설명회를 열었다.

동의대 부산IT융합부품연구소는 한국정보통신기술협회, 한국산업기술시험원, 한국기계전기전자시험연구원, 한국화학융합시험연구원과 함께 '2026 GS인증기관 합동설명회'를 25일 판교 스타트업캠퍼스에서 개최했다고 알렸다.

이번 설명회는 GS인증을 수행하는 5개 기관이 공동으로 마련한 행사다. 기업의 GS인증 이해도를 높이고 인증 준비 과정에서 겪는 애로사항 해소를 지원하기 위해 추진됐다.

참여 기관들은 공동 제작한 'GS인증기준 설명서'를 바탕으로 인증 취득에 필요한 주요 사항을 안내했다. 제품설명서와 사용자취급설명서 등 필수 문서 작성 기준과 실행소프트웨어 인증 기준 설명에 초점을 맞췄다.

지난해부터 도입된 간소화 시험평가 제도도 함께 소개됐다. GS인증 과정에서 자주 발생하는 결함 사례를 공유해 기업들이 실무상 어려움을 줄일 수 있도록 했다.

연구소는 과학기술정보통신부가 지정한 GS인증기관 가운데 유일한 대학이다. 지정 이후 120건 이상의 인증서를 발급하며 소프트웨어 품질 향상과 신뢰성 확보에 기여해 왔다.

현재 시스템관리, 유틸리티, 정보보호, 데이터 관리, 가상화 소프트웨어 등 13개 분야 인증을 수행하고 있다. 또 2016년 KOLAS 국제공인시험기관 인정을 받은 이후 국제표준 22개 분야 시험을 수행하고 있다. 지금까지 900건 이상의 소프트웨어 시험성적서를 발급했다.

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권순각 부산IT융합부품연구소장은 "이번 설명회를 통해 소프트웨어 기업의 GS인증 이해도가 높아지길 기대한다"며 "기업들이 보다 쉽게 인증에 접근할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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