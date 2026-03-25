이진숙엔 "대구시장 아니어도 역할 있을 것"

장동혁 국민의힘 대표는 25일 최근 대구시장 후보 공천 컷오프(공천배제)에 반발하는 주호영 국회부의장과 관련해 "당이 어려울 때는 누군가는 희생을 감내해야 하는 경우도 있다"면서 "지금까지 당을 위해 헌신한 것처럼 이번에도 당을 위한 결정을 해 줄 것"이라고 말했다.

장 대표는 이날 오후 KBS '사사건건'에 출연해 "주 부의장은 우리 당의 큰 어른 중 하나로, 여전히 국민의힘과 국회에서 해줘야 할 역할이 크다고 본다. 주 부의장은 당이 어려울 때 선당후사의 자세로 당을 이끌어 왔다"면서 이같이 밝혔다.

장동혁 국민의힘 대표가 25일 국회 당대표실로 출근하고 있다. 2026.3.25 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

앞서 주 부의장은 이진숙 전 방송통신위원장과 함께 대구시장 공천에서 컷오프됐다. 주 부의장 측은 법원에 공천배제 효력정지 가처분 신청을 할 것으로 전해졌다. 일각선 주 부의장 측이 무소속 대구시장 출마 카드도 배제하지 않는 것으로 보고 있다.

장 대표는 특히 컷오프가 한동훈 전 대표의 대구 출마를 막기 위한 것이란 일각의 의혹 제기에도 "누군가를 염두에 뒀다는 건 터무니 없는 억측"이라면서 "주 부의장이 경선에 참여하더라도 누가 (후보가) 될지는 예측하기 어렵고, 현역의원이 최종 후보가 된다면 보궐선거가 치러지기에 한 전 대표가 필요에 따라 나온다면 막을 방법은 없는 것"이라고 했다.

주 부의장과 함께 컷오프된 이 전 위원장과 관련해선 "우리 당의 정치인으로서 여러 역할을 할 부분이 있다고 생각한다"면서 "꼭 대구시장이 아니더라도 당을 위해 역할을 할 부분이 많이 남아있고, 필요한 경우 어떤 역할을 맡길 수 있을지 고민할 것"이라고 했다. 당내에선 이 전 위원장을 대구지역 보궐선거에 출마토록 재배치해야 한다는 주장도 제기되고 있다.

장 대표는 또 대구 민심이 악화하고 있는데 대해선 "이재명 대통령 1인에게 모든 권력이 집중되는 것을 막기 위해 보수의 심장인 대구에서 그 균형을 맞춰야 한다는 점에 대해 대구시민도 너무 잘 알고 있을 것이라고 생각한다"면서 "공천이 마무리되면 대구시민이 대한민국의 미래를 위해 균형을 잡아줄 것이라고 믿는다"고 했다.

한편 장 대표는 이번 서울·부산시장 선거 패배 시 정치적 책임을 질 의향이 있느냔 질문에 "부적절한 질문"이라면서 "선거 시작 전부터 그런 질문을 하는 분들의 마음은 6월 3일(지방선거)이 아니라 6월 4일 이후 (당권)에 가 있는 것이라고 본다"고 했다.

AD

오세훈 서울시장이 주장하는 '혁신 선거대책위원회' 발족과 관련해선 "지방선거 때는 중앙엔 중앙선대위가, 각 시·도엔 시·도당 선대위가 꾸려지는 만큼 서울에 별도 선대위가 꾸려지는 건 지극히 당연하다"면서도 "선거를 앞두고 계속 다른 목소리가 나오거나 패배감에 젖은 얘기를 하는 건 선거 승리에 도움이 되지 않는다"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>