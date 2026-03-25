이틀간 상인회·가맹점 간담회

가맹점주 대상 주의 당부

읍면별 사용처 기준 설명

전남 곡성군이 농어촌 기본소득 첫 지급을 앞두고 지난 23일부터 24일까지 곡성읍권, 석곡권, 옥과권 등 권역별로 전통시장 상인회 및 가맹점주 간담회를 진행했다. 전남 곡성군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 곡성군이 오는 30일 농어촌 기본소득 첫 지급을 앞두고 제도의 성공적인 안착과 주민 혼선을 막기 위해 상인들과 머리를 맞댔다.

25일 곡성군에 따르면 군은 지난 23일부터 24일까지 이틀간 곡성읍권, 석곡권, 옥과권 등 권역별로 전통시장 상인회 및 가맹점주 간담회를 진행했다. 이 자리에는 상점가 관계자 등 50여 명이 참석했다.

이번 간담회에서는 기본소득 결제 시 유의 사항과 읍·면별 사용 가능 업종 및 장소에 대한 집중적인 안내가 이뤄졌다.

특히 면 지역 주민이 곡성읍 가맹점에서는 기본소득을 원칙적으로 사용할 수 없다는 점을 강조했다. 다만 병원, 약국, 학원, 안경점, 영화관 등 5대 업종과 전통시장의 경우 지역 구분 없이 사용할 수 있다.

아울러 주유소, 편의점, 면 지역 하나로마트 등 지역 내 소비 순환 효과가 상대적으로 낮은 업종은 월 최대 5만 원 한도 내에서만 결제가 가능함을 안내했다.

군은 가맹점주들에게 결제 시 이용자의 거주지를 확인해 줄 것을 당부했다. 또한 기본소득 사용 기한이 읍 주민은 3개월, 면 주민은 6개월이며, 기한 내 쓰지 않은 금액은 자동 반납된다는 규정도 재차 강조했다.

곡성군 관계자는 "이번 간담회를 통해 가맹점주의 이해도를 높여 결제 과정에서 발생할 수 있는 주민 불편을 최소화하겠다"며 "첫 지급 전까지 제도가 안정적으로 정착될 수 있도록 홍보에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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한편 곡성군은 오는 27일까지 지역 내 전체 가맹점을 대상으로 안내 스티커와 전단지, 리플릿 배부를 마치고 집중적인 홍보 활동을 펼칠 계획이다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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