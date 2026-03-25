서해 남부 해상 바다 안개

15도 안팎 큰 일교차 주의

내일 광주와 전남 지역은 대체로 포근한 날씨를 보이는 가운데 오전까지 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 낄 것으로 예보됐다. 사진은 서울 서대문구 연세대학교 인근에 산수유꽃이 피어 있는 모습. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

내일(26일) 광주와 전남 지역은 오전까지 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼고, 낮과 밤의 기온 차가 15도 안팎으로 매우 크게 벌어질 전망이다.

25일 광주지방기상청에 따르면 이날 늦은 오후부터 다음날 오전 10시 사이 광주와 전남 곳곳에 매우 짙은 안개가 낀다. 특히 천사대교 등 해안에 인접한 교량이나 내륙의 강, 호수, 골짜기 주변 도로에서는 가시거리가 급격히 짧아질 수 있어 연쇄 추돌 사고 등 교통안전에 각별한 주의가 필요하다.

26일 하늘 상태는 대체로 맑다가 오전부터 구름이 많아진다. 기온은 당분간 평년(최저 1~6도, 최고 12~16도)을 웃돌며 포근한 날씨를 보인다. 아침 최저기온은 3~9도, 낮 최고기온은 14~22도 분포를 보이겠다.

낮 기온이 크게 오르면서 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎까지 벌어져 건강 관리에 각별히 신경 써야 한다.

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광주지방기상청 관계자는 "짙은 안개로 인해 육상과 해상 모두 가시거리가 매우 짧아지겠으니 차량 운행 시 감속하여 피해가 발생하지 않도록 각별히 유의하기 바란다"며 "내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 매우 크겠으니 환절기 면역력 저하 등 건강 관리에도 신경 써 달라"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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