2026년 공직자 정기 재산변동사항

임광현 국세청장이 지난해 말 기준 재산 25억1200만원을 신고했다. 비례대표 국회의원 시절 보유하고 있던 정치자금을 반납함에 따라 재산이 1년 전보다 8600만원 줄었다.


임광현 국세청장. 아시아경제DB

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정부공직자윤리위원회가 26일 공개한 '2026년 공직자 정기 재산변동사항'에 따르면 임 청장은 25억1204만원의 재산을 신고했다. 1년 전보다 8630만원 감소했다.

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임 청장은 배우자 공동명의로 서울 문정동 아파트(전용면적 59㎡) 1채를 보유하고 있다. 현재가액은 6억4605만원이다. 임 청장은 이외에도 배우자 명의로 종로구 연립주택 2채 전세임차권(총 5억4000만원)을 보유하고 있다. 예금은 본인과 배우자 등을 포함해 총 14억6319만원을 신고했다. 급여와 임대보증금 및 예·적금 변동에 따라 7억2626만원 늘었다.


세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
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